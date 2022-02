Ő lehet az új Messi

Fekete bárányból az elitbe

Nem csinál semmit, hagyd a francba. Tesó, ne passzolj neki, anyám életére esküszöm, hogy ellenünk játszik

– a fentebbi gondolatot Karim Benzema mondta honfitársának, Ferland Mendynek Vinícius Júniorral kapcsolatban a Real Madrid Borussia Mönchengladbach elleni, 2–2-vel záruló Bajnokok Ligája-mérkőzésének szünetében, 2020. október 27-én.

Benzema : "Il fait n'importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous" https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020

Alig több mint egy év elteltével Európa-szerte sem nagyon találunk jobb támadókettőst a Real Madridénál, Benzema és Vinícius pedig sorra osztogatja a gólpasszokat is egymásnak.

Hogyan jutottunk el oda, hogy már Vinícius Júniort tartják a világ legértékesebb futballistájának?

Az előző kiírásban még gyakorlatilag csak azért volt bárhol is versenyben a királyi gárda, mert a francia csatár (és persze a jó védekezés) a hátán vitte az együttest.

Benzema a 2020–2021-es idényben 30 gólig és kilenc gólpasszig jutott, rajta kívül hét találat fölé sem jutott senki, az előkészítésekben pedig csak Toni Kroos (12) tudta megelőzni.

Vinícius Júnior 49 tétmeccsen jutott szóhoz, csupán hat gól és hét gólpassz volt a mérlege, miközben 18-szor be-, 24-szer pedig lecserélték – nem állíthatni tehát, hogy maradéktalanul élt volna a lehetőségével, de hajlamosak vagyunk vele kapcsolatban elfelejteni, hogy ekkor még csupán 20 éves volt.

A mostani kiírásra pedig egyértelműen szintet lépett, hiszen – bár még alig vagyunk túl az idény felén – máris 15 gól és 10 gólpassz áll a neve mellett 30 tétmeccset követően, miközben Benzema továbbra is szárnyal (28 meccsen 24 gól és 9 előkészítés a mérlege).

Az eredmény?

Az előző évben trófea nélkül maradt (bajnoki második, BL-elődöntős) Real Madrid a mostani szezonban az elmúlt hetek kisebb döccenései ellenére négy ponttal vezeti a bajnokságot a Sevilla előtt (15 pont a fór a Barcelonával szemben!), könnyedén megnyerte BL-csoportját az Inter előtt, és várhatja a PSG elleni negyeddöntőt, negyeddöntős a Király-kupában, és nemrégiben behúzta a Spanyol Szuperkupát – vagyis ezúttal biztosan nem esik meg az a csúfság, hogy nem bővül a vitrin. A spanyol góllövőlistát Benzema vezeti 17 találattal, a második helyen (hármas holtversenyben) pedig Vinícius Júnior áll 12-vel.

A brazil szélső remeklése természetesen a futballisták piaci értékével foglalkozók figyelmét sem kerülte el: a transfermarkt.de oldalán már 100 millió euróra taksálják, a svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) pedig ennél is tovább ment: 166,4 millió euróval a világ legértékesebbjének tartják.

A tényszerűség kedvéért: a német portálon a Mohamed Szalah, Harry Kane, Romelu Lukaku trióval holtversenyben a harmadik legjobb Kylian Mbappé (160) és Erling Haaland (150) mögött.

A hamvaiból csodásan feltámadó támadókapcsolat számszerűsítve 39 gólt és 19 gólpasszt tud felmutatni az idényben, ezzel csak a Bayern München vetekedhet, köszönhetően természetesen a 34-szer eredményes Robert Lewandowskinak.

gól gp kp 1. Bayern München 46 16 62 Robert Lewandowski 34 3 37 Leroy Sané 12 13 25 2. Real Madrid 39 19 58 Karim Benzema 24 9 33 Vinícius Júnior 15 10 25 3. Liverpool 34 11 45 Mohamed Szalah 23 9 32 Diogo Jota 11 2 13 4. Dortmund 32 16 48 Erling Haaland 23 6 29 Marco Reus 9 10 19 5. Monaco 30 13 43 Wissam Ben Yedder 20 5 25 Kevin Volland 10 8 18 6. Leverkusen 29 11 40 Patrik Schick 18 3 21 Moussa Diaby 11 8 19 7. RB Leipzig 28 19 47 Christopher Nkunku 17 13 30 André Silva 11 6 17 8. Lazio 28 10 38 Ciro Immobile 21 2 23 Szergej Milinkovics-Szavics 7 8 15 9. Betis 28 4 32 Juanmi 16 2 18 Borja Iglesias 12 2 14 10. PSG 25 22 47 Kylian Mbappé 19 16 35 Lionel Messi 6 6 12

Költöznie kellett, hogy focizhasson, majdnem futsalos lett

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior 2000. július 12-én São Gonçalóban látta meg a napvilágot, karrierjét már 2006-ban elkezdte, amikor édesapja levitte a Flamengo helyi kirendeltségébe. Szegény családból származott, nagybátyjához költözött gyerekként, hogy könnyebben tudjon járni az edzésekre. A klub mellett vállalkozók is meglátták benne a tehetséget, és próbálták segíteni anyagilag a kezdetben még balhátvédként próbálkozó fiatalt.

Kilencévesen futsalos próbajátékon vett részt a klubnál, ahol látták is benne a potenciált, ugyanakkor fiatal korára való tekintettel arra kérték, hogy jöjjön vissza egy évvel később – addigra viszont már eldöntötte, hogy inkább futballozni szeretne, úgyhogy végül nem ment vissza a futsalosokhoz, inkább futballvizsgát tett a Flamengónál.

Már az első profi meccse előtt vitte volna a Real és a Barca

A felnőttek között 2017. május 13-án debütált az Atlético Mineiro ellen 8 percet kapott balszélsőként (két napra rá új szerződést kötöttek vele, hogy magasabb legyen a kivásárlási ára), s még a 17. születésnapja előtt első gólpasszát is kiosztotta, majd a második számú kontinentális kupasorozatban, a Copa Sudamericanában augusztus 10-én első gólját is megszerezte, tíz napra rá pedig a brazil bajnokságban is duplázni tudott.

Érdekesség, hogy már az első profi meccse előtt arról szóltak a hírek, hogy a Real–Barca-versenyfutás eredményeként közel 50 millió euróért elviszi a madridi együttes, debütálása után pár héttel pedig már be is jelentették, hogy 45 milliós, U18-as nemzeti rekordért valóban a királyi gárda játékosa lesz, bár csak 2018 nyarán, a 18. életévét betöltve csatlakozik a spanyolokhoz.

Az évet négy góllal zárta, a 2018-as évadban a Libertadores-kupában is megvillantotta tehetségét, a bajnokságban pedig 12 meccsen hét gólból vette ki a részét (4+3). A Flamengo színeiben összesen 50 alkalommal léphetett pályára, és bár átlagosan egy félidőnyi játék jutott neki, fiatal kora dacára 10 gólt és négy gólpasszt azért összeszorgoskodott.

Döcögős kezdés Madridban

Az akklimatizálódás időbe telt a Real Madridnál, az első idényében csupán három gól volt a mérlege – bár volt 12 gólpassza, köszönhetően a Király-kupa-szereplésnek –, a BL-nyolcaddöntőben az első felvonásban gólpasszt adott az Ajax ellen, de hiába nyert a háromszoros címvédő királyi gárda 2–1-re Amszterdamban, a holland csikócsapat a spanyol fővárosban 4–1-gyel ütötte ki a rekordgyőztest. Talán még ennél is fájóbb lehetett számára, hogy ezen a meccsen térdsérülést szenvedett, ami miatt hónapokra kidőlt.

Az év decemberében megszerezte első BL-gólját is az FC Bruges idegenbeli legyőzése során, de a nyolcaddöntőben ismét kevésnek bizonyult a gólpassza, ezúttal a Manchester City kerekedett felül. Az előző kiírásban a 2019-es győztes Liverpool elleni negyeddöntő egyik hőse volt hazai duplájával, együttese számára egy körrel később a Chelsea jelentette a végállomást, majd a londoniak a fináléban a Cityt is megverték.

A második idényében 38 meccsen kilenc találatból vette ki a részét, az előző kiírásában már 49/13 volt a mérlege, a mostani évadra pedig megérkezett a legnagyobbak közé a villámgyors cselgép.

A fiatalok között remekelt, a felnőttválogatottban adós a gólokkal

Az U15-ösök (6 meccs/6 gól) és az U17-esek (19/17) között is remekelt – mindkét korosztállyal megnyerte a kontinensbajnokságot és mindkétszer őt választották meg a torna legjobbjának, ami gyorsan emelte értékét.



2018-ban már az U20-asok között szerepelt, 2019. szeptember 11-én pedig a felnőttek között is bemutatkozhatott, a Peru elleni 16 perce során azonban ő sem tudott segíteni, hogy ne vereség legyen a vége (0–1).

Részt vett a tavalyi Copa Américán, amelyen a rendező Brazília végül a döntőben alulmaradt a nagy rivális argentinokkal szemben. Ezen a meccsen 27 perc jutott neki, de ő sem tudott segíteni.

Az elmúlt napokban világbajnoki selejtezőn volt érdekelt, az Ecuador és Paraguay elleni ütközeteken mindkétszer kezdőként jutott szóhoz, ugyanakkor hiába kapott mindkét alkalommal kicsivel több mint egy órát, az első találat még mindig várat magára.

De ez alighanem már csak idő kérdése.

(Borítókép: Mára már tökéletes az összhang Karim Benzema és Vinícius Júnior között – Angel Martinez/Getty Images)