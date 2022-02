Gulácsiék Berlinben ütötték ki a Herthát

A nap első találkozóján a Bayern München 4–1-re nyert otthon a Fürth ellen úgy, hogy az első félidő után még hátrányban volt. A fordulás után rögtön az első percben betalált Robert Lewandowski, aki aztán a hajrában is eredményes volt, így 23 forduló után ugyanúgy 28 bajnoki góllal áll, mint egy évvel ezelőtt. Akkor 41-ig jutott, és megdöntötte Gerd Müller csúcsát.

A következő meccsen a két Borussia találkozott Dortmundban, de az izgalmak elmaradtak, a hazai csapat ugyanis 6–0-ra elgázolta a Mönchengladbachot. Marco Reus két gól mellett három gólpasszt is kiosztott, és akár a mesterhármas is összejöhetett volna, de a hosszabbításban nem ő, hanem Emre Can értékesített egy tizenegyest, amivel kialakult a végeredmény. A BVB és a Bayern között megmaradt a hatpontos különbség.

A forduló zárómeccsén a gödörben lévő Hertha fogadta a három magyarral, Gulácsi Péterrel, Willi Orbánnal és Szoboszlai Dominikkal kezdő RB Leipziget. Az első félidő 20. percében megszerezte a vezetést a Lipcse Benjamin Henrichs találatával, a szünet után aztán Sztevan Jovetics egy megpattanó távoli lövéssel egyenlített.

De csak alig több mint 15 percig tudta tartani a döntetlent a fővárosi együttes, ugyanis Marc Oliver Kempf összehozott egy büntetőt, amiért kiállították, ráadásul Christopher Nkunku belőtte a tizenegyest. Sőt a francia támadó három perccel később szintén betalált, majd Dani Olmo és Amadou Haidara is eredményes volt, a végeredményt pedig Yussuf Poulsen állította be egy szép emeléssel.

A Lipcse őrzi a Bajnokok Ligáját érő negyedik helyét, a Herthát pedig továbbra is csak egy pont választja el az osztályozót jelentő 16. pozíciótól.

Eredmények, Bundesliga, 23. forduló:

Bayern München–Greuther Fürth 4–1

Borussia Dortmund–Borussia Mönchengladbach 6–0

Hertha BSC–RB Leipzig 1–6

