A felgyorsult világban sokan úgy gondolják, nem hagyunk elég időt megélni a szépet, vagy csak szimplán nem látjuk meg azt. Mindig a tökéletesre törekszünk, mindig csak többet akarunk, nem elégszünk meg semmivel. Többek szerint az igazán jó az, ha valamit a hibákkal együtt tudunk értékelni, s így az talán szebb is, mint a tökéletes.

Valószínűleg így volt ezzel Meikayla Moore is, az új-zélandi női labdarúgó-válogatott hátvédje, aki vasárnap az Egyesült Államok elleni mérkőzésen csupán 36 perc alatt szerzett mesterhármast. Egy mesterhármas, azaz három gól egy meccsen már önmagában is óriási teljesítmény, egy védőtől különösen az, 36 perc alatt pedig pláne legendás. Moore ráadásul jobb lábbal, bal lábbal és fejjel jegyezte a találatokat – így a változatosság is a helyén volt.

Az egyetlen szépséghiba a történetben, hogy a játékos mindhárom alkalommal a saját csapatának hálójába küldte a labdát.

Moore egyébként egy tapasztalt játékos új-zélandi színekben, a 25 éves hölgy 48-szor ölthette magára a nemzeti szerelést. 2020 óta a Liverpoolban játszik.

Új-Zéland számára a rémálom nem ért véget három elszenvedett öngólnál, a második félidőben az amerikai válogatott kétszer vette be az új-zélandi kaput, így összességében 5–0-s győzelmet könyvelhetett el az Egyesült Államok nemzeti csapata. A SheBelieves Kupában csütörtökön Csehország ellen játszott az USA, a mérkőzésen döntetlen született. Az egy győzelem, egy vereség mérleggel jelenleg a hibátlanul álló Izland mögött második az Egyesült Államok.

Hazai pályán már 64 mérkőzéses veretlenségi sorozattal rendelkezik az USA, legutóbb 2020 márciusában kaptak otthon gólt, a japán női válogatott tudott eredményes lenni, ám azt a mérkőzést is az USA nyerte.

A futballtörténelem során legutóbb 1995-ben a belga Stan Van Den Buys tudott három öngólt szerezni egy mérkőzés alatt a belga férfi első osztályban, a Germinal Ekeren színeiben.

(Borítókép: Ayaka Naito / AFP)