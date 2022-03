Marco Rossi: Óriásit hibázott a videóbíró a szerbek góljánál

A magyar labdarúgó-válogatott vereséggel kezdte a 2022-es évet, miután csütörtökön este Nagy Zsolt balszerencsés öngóljának „köszönhetően” 1–0-ra kikapott Szerbiától a Puskás Arénában. A két szövetségi kapitány így értékelt a meccs utáni sajtótájékoztatón.

„Elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, a győzelmünkkel megkoronáztuk a Budapesten eltöltött napokat.

Csodálatos ez a város, mindenki rendkívül barátságos volt velünk, bármikor örömmel térnék vissza Magyarországra”

– mondta Dragan Sztojkovics, aki az Index kérdésére arra is válaszolt, azt kapta-e a magyar csapattól, amire előzetesen számított.

Megvan a potenciál és a kvalitás a magyar játékosokban, ezt tudtuk, és erről a pályán is bizonyosságot szereztünk. Bár többször a könnyelműségünk miatt kerültek helyzetbe, nagyra becsülöm a csapatukat és biztos vagyok benne, hogy Marco Rossi vezetésével lesz még okuk az örömre a jövőben.

Az említett olasz mester felemás érzésekkel értékelte a találkozót.

Ha megnézzük a statisztikákat, teljesen kiegyenlített mérkőzést játszottunk Szerbiával, egyetlen mutatóban maradtunk csak alul, az viszont sajnos a legfontosabb: ők szereztek egy gólt, nekünk viszont nem sikerült. Elégedett voltam a játékosok hozzáállásával és a labdabirtoklásban is éreztem javulást, de több passzt elrontottunk a kelleténél, illetve sok volt a ki nem kényszerített hiba is. A vendégek gólja mellett viszont nem tudok elmenni szó nélkül, visszanéztem az esetet és Alekszandar Mitrovics egyértelműen kezezett a találatot megelőzően, érthetetlen, hogy hogyan adhatta meg ezt a gólt a VAR, főleg, hogy legalább öt percen keresztül nézték vissza az esetet... Ki kell mondani, óriásit hibázott a videóbíró!

Az Index arra volt kíváncsi, hogy a válogatottban debütáló Callum Styles és Ádám Martin teljesítményével mennyire volt elégedett a mester, illetve a keddi, északírek elleni találkozón mekkora változás várható a kezdőcsapatban.

„Ami az összeállítást illeti, ki kell elemeznünk a mérkőzést, a játékosok állapotától is függ, hogy Belfastban kinek mekkora szerep jut majd. De abban például nagyon bízom, hogy Willi Orbán a fogászati beavatkozását követően már pályára léphet.

Az újoncok pozitív benyomást keltettek bennem, Callum volt inkább a dolgok sűrűjében, fontos szerelései voltak, emellett a támadásokban is megvillant, egyértelműen erősödött vele a csapatunk.

Ádám Martin játéka is tetszett, alázatosan futballozott, ahogyan az edzéseken is.”

Rossi azt is kiemelte a most honosított, Barnsley-ban futballozó Stylesszal kapcsolatban, hogy a védelem bal oldala mellett a középpályán, sőt, akár a támadószekcióban is számíthat rá, így nem tartja kizártnak, hogy a jövőben ezeken a posztokon is kipróbálja.

Végül a nyári elit divíziós csoport is szóba került. „Fordítsuk most meg egy kicsit a szerepeket, én kérdezek önöktől. Melyik Ferencváros volt az elmúlt tíz év legjobbja? A Rebrov-féle BL-csoportkörös, igaz? És hány pontot szerzett a Fradi a Juventus vagy a Barcelona ellen? Nullát. Mégsem voltak depressziósok a szurkolók, hiszen a játékosok mindent kiadtak magukból, de sajnos ez volt a realitás.

Senki ne lepődjön meg ezek után, ha Anglia, Németország és Olaszország ellen a magyar csapat hat mérkőzésből hat meccset elveszít. Top bajnokságok, top klubok, mi még messze vagyunk ettől. De természetesen minden tőlünk telhetőt megteszünk majd, és a tapasztalatszerzés mellett az lesz a legfontosabb, hogy megnehezítsük a riválisok dolgát.

Bár az NL-rajtra júniusig még várni kell, a szerbek elleni csorbát már kedden kiköszörülheti a nemzeti együttes: 20.45-től Belfastban, a legendás Windsor Parkban lép pályára Marco Rossi alakulata.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–SZERBIA 0–1 (0–1)

Budapest, Puskás Aréna, 30 000 néző. Vezette: Filip Glova (szlovák)

Nagy Zs. (35., öngól)

(Bortókép: Kovács Tamás / AFP)