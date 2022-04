Szoboszlai Dominik remek gólja döntötte el a rangadót – videó!

A három magyar futballistát is foglalkoztató RB Leipzig Szoboszlai Dominik góljával 1–0-ra nyert a Bayer Leverkusen vendégeként a Bundesliga 30. fordulójának rangadóján.

A dobogó volt a tét a vasárnap esti összecsapáson, hiszen csupán egy pont volt a „gyógyszergyáriak” előnye a lipcseiekkel szemben, akiket pontszámban a Freiburg is beért időközben.

A vendégeknél Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is a kezdő csapatban kapott helyet, utóbbi pedig a múlt heti gólja és gólpassza után ezúttal is lendületesen kezdett, az első negyedórában két szólót is bemutatott, ezúttal helyzet nélkül.

Az első fél óra végéhez közeledve Gulácsi bravúrjára volt szükség a gól nélküli állás megőrzéséhez, majd a szünet előtt ismét a magyar válogatott kapusának kellett közbeavatkoznia.

A fordulást követően érkezett a pályára az idényben már 30 gólnál és 18 gólpassznál járó Christopher Nkunku, ezzel pedig rögvest támadóbb is lett az első félidőben kapura lövéssel sem próbálkozó lipcsei gárda.

Az áttörést a 69. perc hozta meg, amikor Nkunku kiugratásával Szoboszlai került helyzetbe, és remekül lőtt a rövid felső sarokba (0–1).

A válogatott középpályásnak az idénybeli 37. tétmeccsén nyolc gólpassz mellett ez már a 10. találata volt.

A hátralévő időben újabb gól már nem esett – Gulácsi újabb védéssel gondoskodott erről –, sikerével az RB Leipzig megelőzte riválisát, és feljött a tabella harmadik helyére.

BUNDESLIGA

30. FORDULÓ

Bielefeld–Bayern München 0–3 (Laursen 10. – öngól, Gnabry 45+7., Musiala 85.)

Hoffenheim–Fürth 0–0

Union Berlin–Frankfurt 2–0 (Awoniyi 17., Promel 21.)

Leverkusen–RB Leipzig 0–1 (Szoboszlai 69.)

Az élmezőny állása: 1. Bayern München 72 pont (89–29), 2. Dortmund 63 (76–43), 3. RB Leipzig 54 (65–31), 4. Leverkusen 52 (68–43), 5. Freiburg 51 (49–34), 6. Union Berlin 47 (40–39)

(Borítókép: Marius Becker / picture alliance via Getty Images)