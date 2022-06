Csak egy célunk lehet Olaszország ellen! Marco Rossi elárulta, mi is az

„A srácok jó állapotban vannak, annak ellenére is, hogy kevés volt az idő a regenerálódásra – mondta Marco Rossi Cesenában a szombati angolverés óta eltelt napok fejleményeiről. – Ilyenkor nem is nagyon edzünk, inkább pihenni próbálunk, visszanyerni az erőnket. A mutatók szerint jó állapotban vannak a játékosok és ne feledjük, van még 24 óránk a kezdésig, így még több időnk lesz arra, hogy javuljon az állapotunk.”

Az angolokat 60 év után sikerült legyőznie a magyar csapatnak. Olaszországban ennél is régebben, majd 70 esztendeje, 1953-ban jött össze legutóbb a siker.

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón természetesen az érzelmek is középpontba kerültek, elvégre a magyar válogatott szövetségi kapitányaként most először kell a sajátjai ellen bizonyítania.

„Szerencsére szövetségi kapitányként belefér, hogy gyakran jöjjek haza Olaszországba. Ilyenkor csak a családomra szeretek koncentrálni, a szakmát kizárni. Tíz éve kezdtük a munkát Magyarországon, egyre többen meg- és elismerik ezt a munkát. Izgalommal tölt el, hogy a szülőhazám ellen játszunk és bizonyíthatunk majd” – mondta szokásához képest talán valamivel kevesebb emócióval.

Újabb kérdésre hozzátette, egyáltalán nem találja aggasztónak a 2018-as után a 2022-es világbajnokságról is lemaradt olasz válogatott helyzetét.

„Rendkívül balszerencsés meccsek egészen valószerűtlen sora vezetett oda, hogy Olaszország lemaradt a világbajnokságról. Papíron már a kvalifikációs sorozat vége előtt fordulókkal ki kellett volna jutnia Katarba. Nem jött össze, majd egy ki-ki meccsen elbukott. Biztos vagyok abban, hogy ettől függetlenül nem kell eltemetni ezt az olasz válogatottat. Lehet, egy kis szerencse is kellett nekik ahhoz, hogy Európa-bajnokok legyenek, de ezt a sors a sok apró balszerencsével ki is egyenlítette a vb-selejtezők alatt. Mancini szerintem jó munkát végez, megvan a koncepciója. Közel sem látom olyan katasztrofálisnak a helyzetét, mint ahogyan az újságírók be szokták mutatni.”

A szövetségi kapitány arról is mesélt, játékoskorából kifejezetten szép emlékei vannak a cesenai stadionról, egyszer egy Empoli–Brescia meccsen itt harcolták ki a Serie B-ben való bennmaradást, később pedig a Torino ellen is pályára lépett itt.

Beszélt a topcsapatok elleni, mára tendenciának számító jobb szereplés hátteréről is. A magyar válogatott Rossival a kispadon 13-szor szerzett már legalább egy pontot a világranglista alapján a mieinknél előrébb rangsorolt ellenféllel szemben

„Ez igaz, de azt is hozzá kell tenni, hogy nagyobb vereségek is akadtak, például az Eb-n a portugálok elleni 3–0, vagy az angoloktól kapott tavalyi négyes. Majdnem tökéletes játékra lesz szükségünk ahhoz, hogy holnap ismét bravúrt érhessünk el. Az olaszok minden téren jóval erősebbek, nagyon sok dolognak kell összeállnia ahhoz, hogy jó eredményt harcoljunk ki. Nem hibázhatunk és abban is reménykednünk kell, hogy az olasz válogatott tagjai, nem holnap játsszák életük meccsét. A fociban nagy szerepe van a szerencsének, néha centimétereken múlnak a dolgok. Olyan ez, mint az élet.”

A Nemzetek Ligája-négyesünk kapcsán többször előkerül a 2014-es világbajnokság halálcsoportja, az olasz, uruguayi, angol trió mellett végül csoportelsőként továbbjutó Costa Rica példája. Ahogyan a brazil vb-n Keylor Navasék, úgy az NL-ben Gulácsi Péterék is csupa-csupa korábbi világbajnokkal néznek szembe.

„A labdarúgásban lehetnek csodák, de ezek pont attól csodák, hogy nem mindennaposak. Az angolok elleni győzelemre is úgy gondolunk vissza, csupán egy dolgot jelent biztosan, azt, hogy nem lesz nulla pontunk a sorozat végére. Holnapra is csak egy célunk lehet, hogy emelt fővel jöhessünk le a pályáról. Aki visszaemlékszik a tavalyi Eb-re, az arra is emlékezhet, hogy ugyan negyedikek lettünk Franciaország, Portugália és Németország mögött, de egy percig nem kellett szégyenkeznünk a teljesítményünk miatt. Ezt szeretnénk elérni most is” – tette hozzá Marco Rossi.



A sajtótájékoztató másik résztvevője a Ferencváros kilencszeres válogatott középpályása, Vécsei Bálint volt, aki elárulta, a Bologna és a Lecce korábbi légiósaként extramotivációt jelent számára, hogy visszatérhetett Olaszországba. Hozzátette, úgy érzi, sikerült megfelelően kielemezni az olaszok játékát, felkészültek az erősségeikből és azt is tudják, hol lehet sebezhető Roberto Mancini csapata.

„Azért jöttünk, hogy megismételjük ezt a jó játékot. Külön öröm, hogy a labdabirtoklásban és a helyzetkialakításban is előre tudtunk lépni. Szeretnénk bizonyítani, hogy az angolok elleni teljesítmény nem csak véletlen volt.”

„A sikerek mindig jót tesznek a csapatnak. Sokat lendített rajtunk, jól kezdtük a sorozatot. De az edző is mindig hangsúlyozza, a földön kell maradnunk. Kemény meccs vár ránk, még akkor is, ha nem jöttek ki jól számukra az eredmények az utóbbi mérkőzésen. Száz százalékot, vagy annál is többet kell nyújtanunk ahhoz, hogy pontot, pontokat szerezzünk az Európa-bajnok otthonában” – mesélte az angolok elleni diadal feldolgozásáról.

A magyar labdarúgó-válogatott második meccse a 2022–2023-as Nemzetek Ligája-sorozatban kedden 20 óra 45 perckor veszi kezdetét.

(Borítókép: Marco Rossi 2022. június 4-én, Budapesten. Fotó: Visionhaus/Getty Images)