Anglia volt a terv, de nem oda igazolt Ádám Martin

A Paksi FC honlapján jelentette be, hogy Ádám Martin, a csapat NB I-es gólkirálya a dél-koreai élvonalba, az Ulszan Hyundai FC csapatába igazol. Szerződése 2026-ig szólt, melyből a Paks tájékoztatása alapján kivásárolta a dél-koreai klub. Ádám Martint sajtóhírek szerint az elmúlt időszakban Olaszországból, Lengyelországból, az Egyesült Államokból és Angliából is keresték. Utóbbi lett volna az álom a 27 éves labdarúgónak.

Mindig is az angol labdarúgás volt a kedvencem, ahol a fizikai erő dominál, és én is a testi adottságaimat próbálom kihasználni a kapu előtt. Ha nem is a Premier League-ben, de egy másodosztályú klubban, a Championshipben el tudnám képzelni magam