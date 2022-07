Szupertehetség érkezett Münchenbe, Lewandowski utódjának szánják?

A 17 éves játékost az európai labdarúgás egyik legnagyobb ígéreteként tartják számon. Megbízható források szerint a Bayern München húszmillió eurót fizet a szupertehetségként kezelt támadóért, igaz, a Transfermarkt adatai szerint a korosztályos válogatott francia támadó jelenlegi értéke csupán kétmillió euró.

A fiatal tehetség már az U17-es és az U18-as válogatottban is bemutatkozott, sőt előbbivel még Európa-bajnoki címet is szerzett. Mathys Tel elsősorban a távozó Robert Lewandowski pozíciójában vethető be, de a pálya bal szélén is megbízhatóan futballozik.

A fiatal francia támadó ötéves szerződést ír alá a bajorokkal, és húszmilliós vételára különböző kritériumok teljesülése esetén további 8,5 millió euróval nőhet. Tel a tavalyi szezonban került fel a Rennes felnőttcsapatába, de a Ligue 1-ben mindössze 49 játékperc jutott neki.

A Bayern München a nyári átigazolási időszakban megszerezte már Sadio Manét a Liverpooltól, Matthijs de Ligtet a Juventustól, valamint Nusszair Mazrauit és Ryan Gravenberchet az Ajax Amsterdamtól.

