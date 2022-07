A SportBIBLE beszámolója szerint a Barcelona vezetőinek egyre nagyobb gondot jelent Frenkie de Jong makacssága. A katalánok állítólag azzal számoltak, hogy mostanra túladnak a 25 éves holland középpályáson – aki iránt egyébként a Manchester United és a Bayern München is érdeklődik –, ám De Jong eddig minden ajánlatot visszautasított. Sőt, a jelek szerint esze ágában sincs elhagyni Spanyolországot, nemrég kérte meg kedvese kezét, akivel közös villát is vásároltak Barcelona közelében…

A The Athletic is megerősítette, a Barcának egyszerűen nincs elég gazdasági fedezete ahhoz, hogy a La Liga jelenlegi pénzügyi szabályainak megfelelően regisztrálja az elmúlt hetekben szerződtetett Raphinhát és Robert Lewandowskit, hacsak nem ad túl De Jongon. Vészforgatókönyvként állítólag már az is felmerült, hogy a maradáshoz ragaszkodó középpályást legalább egy jelentős fizetéscsökkentésről meggyőzzék, de jelen állás szerint az Ajax egykori üdvöskéje ebbe sem akar belemenni.

A katalánok másik problémája, hogy a 2019-ben 86 millió euróért szerződtetett futballista szerződéséből kifejezetten sok idő van vissza: 2026-ig szól a jelenlegi megállapodása.

A goal.com angol kiadása közben már azt pedzegeti, ha sehogy nem sikerül dűlőre jutni De Jonggal, akkor a klubvezetők Marc-André ter Stegent dobhatják piacra, annak ellenére is, hogy Xavi Hernández vezetőedző továbbra is első számú kapusként számolna a némettel.

(Borítókép: Frenkie de Jong holland középpályás, az FC Barcelona újonnan igazolt játékosa a bemutatása alkalmából tartott sajtótájékoztatón a barcelonai Camp Nou stadionban 2019. július 5-én. Fotó: MTI/EPA/EFE/Alejandro Garcia)