Lebuktak a hivatalos mezszámokkal, még lesz egy nagy dobása az MU-nak

A Manchester United a minap bejelentette, hogy két új igazolása, Christian Eriksen és Lisandro Martínez melyik mezszámot fogja viselni a csapatnál. Az angol sajtó szerint pedig aligha véletlen, hogy bár mindketten a 21-es mezben szerepeltek legutóbbi állomáshelyükön, az Old Traffordon másik trikót választottak, annak ellenére is, hogy szabad a 21-es.

A Manchester Evening News szerint ez egyértelmű jele annak, hogy Erik ten Hag csapata közel jár Frenkie de Jong megszerzéséhez. A 25 éves holland középpályástól anyagi megfontolásból szeretne megválni a Barcelona, sajtóhírek szerint amíg nem sikerül túladni az óriási bértömeggel rendelkező középpályáson, addig a katalánok képtelenek regisztrálni a nyári érkezőiket, köztük Robert Lewandowskit és Raphinhát a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság következő idényére.

Ten Hag az elmúlt hetekben többször is dicsérte volt játékosát, akivel az Ajaxnál kiemelkedő sikereket értek el, ám arra nem volt hajlandó egyértelmű választ adni, valóban szeretné-e átigazolni. Spanyol sajtóhírek szerint az MU azonban több ajánlatot is tett már a játékosért, sőt a Barcával meg is egyeztek a transzfer anyagi feltételeiről. Csakhogy hiába a nosztalgia és a Ten Hag iránti tisztelet, a 44-szeres válogatott játékost állítólag sem az északi időjárás, sem az Európa-liga nem vonzza – sőt, inkább fogalmazzunk úgy, kifejezetten taszítja a Manchesterbe költözés gondolatától.

S hogy miként jönnek ide a mezszámok?

Frenkie de Jong a Barcelonában és a holland felnőttválogatottban is épp a 21-es trikót hordja...

