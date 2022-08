Arrogáns! – a Leipzig vezetője is Szoboszlait kritizálta a piros lap után

Az első félidő hosszabbításában a 24-szeres válogatott szélső a felezővonal közelében cselezett, Florian Kainz pedig a mezénél fogva visszahúzta. Benjamin Brand játékvezető a sípjába fújt, szabadrúgást ítélt a házigazda lipcsei csapatnak, Kainz ennek ellenére nem engedte el Szoboszlai mezét, aki hátra lendítette bal karját, és eltalálta ellenfele nyakát.



Kainz látványosan, színpadiasan a földre esett, a bíró pedig azonnali piros lappal kiállította a magyar futballistát.





„Ilyen kiállítás nem történhet meg. Számomra ez az arrogancia jele. A könyöknek nincs ott helye. Indokolt volt a piros lap" – szögezte le a 2–2-re végződött meccs után az MTI által idézett Oliver Mintzlaff.



Steffen Baumgart, az 1. FC Köln vezetőedzője is úgy vélekedett, hogy Szoboszlai könyöke felemelkedett és eltalálta ellenfele nyakát, de hangsúlyozta: meg van győződve róla, hogy nem szándékosan tette, hiszen nem is ütőmozdulat volt. Megjegyezte, ha a játékvezető téves ítéletet hoz, többen is közbeléphettek volna. Ezzel arra utalt, hogy az eset közvetlenül a partjelző előtt történt, és a videobíró-szobában ketten is figyelemmel kísérték a mérkőzés minden pillanatát.



Florian Kainz úgy fogalmazott, nem tudja biztosan, hogy piros lap volt-e, de szerinte meg lehetett adni. Domenico Tedesco, az RB Leipzig vezetőedzője elárulta, nem nézte vissza az esetet, mert a játékvezető egyértelmű döntést hozott.



Szoboszlai először kapott piros lapot felnőtt pályafutása során – emlékeztetett az MTI.

