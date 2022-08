Bosszúsan, mégis büszkén értékelt a Mol Fehérvár–1. FC Köln Európa-konferencialiga-meccs után Michael Boris, a székesfehérvári együttes vezetőedzője. Mint arról beszámoltunk, a piros-kékek ugyan sokáig reménykedhettek a hosszabbítás kicsikarásában, végül 3–0-ra kikaptak a német riválistól, így a rájátszás utolsó körében búcsúztak az európai kupaporondtól. Steffen Baumgart, a Köln szakvezetője arról beszélt, a második félidőben többször is komoly gondjaik voltak, ám a cserékkel, valamint kapusa, Marvin Schwäbe bravúrjaival sikerült elfojtaniuk a fehérváriak lendületét.

A meccs utáni sajtótájékoztatón a győztes fél, az 1. FC Köln élvezett előnyt, a vendégek vezetőedzője ült le először értékelni a találkozót.

„Terv szerint alakultak a dolgaink és ennek örülök, a meccs nagy részében jól kijött, mit is szeretnénk játszani. A pontrúgások döntöttek, ezekkel sikerült megfordítanunk a párharcot. Gyönyörű volt az első találatunk, a másodiknál pedig Szkiri érkezése érdemel elismerést. Meg kell jegyeznem, az 55. és a 70. perc környéke nem a miénk volt, hiába próbáltuk a szélekről bontani az ellenfél védekezését, ekkor nem sikerült, inkább a fehérváriakban volt gólveszély, és a kapusomnak háromszor-négyszer is nagyot kellett védenie. Tényleg komoly gondokkal küzdöttünk, talán néhányan elkezdtek a kelleténél jobban fáradni. A cserékkel viszont sikerült megtörnünk a lendületüket. Úgy érzem, megérdemelten jutottunk a csoportkörbe” – mondta a vendégek szakvezetője, Steffen Baumgart a lefújást követően, aki ezután a hosszabbítás előtt kireklamált piros lapjára is kitért.

„Nem értettem egyet a hazai bedobással. Ez szakadt ki belőlem, viszonylag hangosan. Úgy fest, meg kell tanulnom, hogy ami a Bundesligában belefér a játékvezetőknél, az nemzetközi szinten nem feltétlenül” – jelentette ki, majd azt is elárulta, ünneplés közben fogy-e némi sör a kölni öltözőben.

„Nem tiltok meg semmit, ami jó lehet. Visszafogottan, de sörrel is ünnepelhetnek a játékosok. Ami azt illeti, mi, stábtagok valószínűleg kevésbé leszünk visszafogottak. Ki kell élvezzük a pillanatot, aztán, ha felfogtuk, mekkora sikert értünk el, holnap-holnap után elkezdünk felkészülni is rá.”

Pár pillanattal később érkezett a fehérvári stadion médiatermébe Michael Boris, a Vidi vezetőedzője, aki honfitársa helyére ülve azzal kezdte, bármennyire is csalódott a kiesés miatt, mégis büszke a játékosaira.

„Könnyebb lenne most itt ülni, ha lefociztak volna bennünket, de erről nem volt szó. Szomorú vagyok, hogy pontrúgásokból kaptuk a gólokat, ezekkel vertek meg bennünket. Ezt leszámítva hiába volt náluk többet a labda, akcióból nem alakítottak ki túl sok helyzetet. Tényleg csalódott vagyok, ugyanakkor büszke is, mert tényleg mindent megpróbáltunk beleadni. Ami viszont az első meccsen sikerült, az ma nem jött ki a pályán a játékosaimból” – értékelt Boris.

„Érdekesebb lehetett volna a mérkőzés, ha a kapusuk nem véd ekkorákat a második félidőben. De így is rengeteg tanulsága van a párharcnak, az NB I-ben nyilván más meccsek várnak ránk, többet lesz nálunk a labda. Ha nemzetközi szinten is előre akarunk lépni, fejlődnünk kell, feszesebb védekezésre van szükség, több megnyert párharcra és így megszerzett labdákra.”

„A pontrúgások miatt tényleg mérges vagyok, főleg a második, a csúsztatás utáni lövés nem fér bele” – jegyezte meg Michael Boris.

„Az egész csapat csalódott – állt az újságírók mikrofonja elé az interjúfolyosón Kovács Dániel, a magyar csapat kapusa –, nem engedhettük volna meg nekik, hogy szögletekből szerezzenek gólt. Előre megbeszéltük, hogyan védekezzük le ezeket, mégsem sikerült úgy megoldanunk a helyzeteket, mint Kölnben. Kár volt azért, hogy korán hátrányba kerültünk, de így is pariban lehettünk volna, és úgy érzem, benne volt a hosszabbítás. A kapusuk kétszer is bravúrral védett 2–0 után. Kicsit jobban fel kellett vállalnunk a játékot, és ott jobban is sikerültek a labdakihozatalok. Szoknunk kell a nemzetközi tempót, az NB I-ben nem feltétlenül találkozunk ilyen szervezett presszinggel a labdakihozatalok közben. Összességében férfias küzdelem volt, de kár, hogy nem tudtunk többet kihozni belőle” – fogalmazott a kapus.

LABDARÚGÁS

EURÓPA-KONFERENCIALIGA

PLAYOFF-KÖR

Mol Fehérvár FC–1. FC Köln 0–3 (Hübers 10., Szkiri 46., Schindler 94.)

Továbbjutott: 4–2-es összesítéssel az 1. FC Köln.

(Borítókép: Michael Boris 2022. augusztus 25-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)