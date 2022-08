100 milliós üzlet a láthatáron – a tehénfejés magasiskoláját mutatják be a hollandok

Többek között az olasz átigazolási szakíró, Fabrizio Romano is megerősítette a hírt, mely szerint vasárnap este megszületett a megállapodás az Ajax és a Manchester United között: Antony az angol rekordbajnoknál folytatja karrierjét.

A brazil válogatott szélsőt sokáig próbálták marasztalni Amszterdamban, s ahogy beszámoltunk róla, a hollandok hétvégén vissza is dobtak egy, a 22 éves támadó játékjogáért érkezett, 90 millió eurós ajánlatot, amely így is, úgy is új rekord lett volna az Eredivisie-ben.

Az amszterdamiak vezetőedzője, a kispadját épp a Man. United élére kinevezett Erik Ten Hagtól öröklő Alfred Schreuder egy héttel korábban oda is szúrt az előző idényben a Premier League 6. helyén záró, így az új évadban a nemzetközi porondon a Bajnokok Ligája helyett csupán az Európa-ligában vitézkedő angoloknak.

Megértem Antony vágyait, ugyanakkor aligha rossz dolog az Ajax játékosának maradni. Például a mi csapatunkkal szerepelhet a Bajnokok Ligájában, ha jól tudom, a Manchester United idén nem játszik majd BL-meccseket.

A jelek szerint azonban az Ajax vezetősége semmi mást nem tett, mint megpróbálta az utolsó cseppeket is kisajtolni az üzletből: az MU újabb, állítólag 93 millió euróról, további 10 millió eurós bónuszról szóló ajánlatát vasárnap este már elfogadták, ezzel a néhány órával korábban elutasított szerződéstervezethez képest, extra 8–10 milliós reményteli bevételhez segítve a klubot, ami bizony holland léptékkel nem aprópénz.

Februárban az ügynököm találkozott Amszterdamban a klub képviselőivel, hogy tájékoztassa őket, hogy szeretnék új kihívásokat keresni, és távozni a klubtól – idézték hétvégén Antonyt az angol sajtóban, amikor még úgy állt a dolog, kútba esik az átigazolása. – Érkeztek elég komoly ajánlatok értem. Az átigazolási időszakban voltak találkozóink a klubbal, ahol új szerződést ajánlottak nekem, de nyomatékosítottam még egyszer, hogy én távozni szeretnék. Nagyon boldog voltam Amszterdamban, trófeákat nyertünk az Ajaxszal, számos barátra tettem szert, fontos része volt a karrierem építésének, de most tovább kell lépnem, és követni az álmaimat. Az embereknek meg kell hallaniuk, és megérteni, hogy a boldogságom irányába szeretnék haladni. Erre van szükségem ahhoz, hogy a legjobb szintemen teljesítsek. Az Ajax ugyanakkor mindig a szívemben marad.

Ha összejön a transzfer, akkor Casemiro (70,65 millió euró), Lisandro Martínez (57,37), Tyrell Malacia (15) és a szabadon érkező Christian Eriksen után Antony lehet a „vörös ördögök” ötödik nagy nyári szerzeménye.

Amint arról korábban beszámoltunk, angol sajtóhírek szerint Ten Hag 300 millió fontos (cirka 320-330 millió eurós) átigazolási büdzsére kapott ígéretet, amit a menedzser a gyenge bajnoki rajtot követően – az első két fordulóban kikapott a csapat, igaz, azóta kétszer nyert, közte a Liverpool elleni rangadót is behúzva – az utolsó fillérig el is akar költeni a keret megerősítésére.

Ezek alapján 80-85 millió euró még maradhatott is a kasszában, így pedig az augusztus 31-ei piaczárásig – a legtöbb európai ligában eddig lehet igazolni – még a Barcelona vagy a PSV Eindhoven is nézheti majd fejőstehénnek a brit klubot.

Az Ajax 2020 júliusában 15 millió euróért hozta el Antonyt a Sao Paulótól. A támadó 84 tétmeccsen 24 góllal és 22 gólpasszal segítette az együttest, kétszeres bajnok, egyszeres holland kupagyőztes lett a klubnál. A brazil válogatottba is Amszterdamból verekedte be magát, a felnőttcsapatban kilencszer szerepelt eddig, míg az olimpiai válogatott tagjaként aranyérmes lett a múlt nyárra halasztott tokiói játékokon.

(Borítókép: Antony, az Ajax brazil válogatott támadója 2021. szeptember 25-én Amszterdamban, Hollandiában. Fotó: NESImages/DeFodi Images via Getty Images)