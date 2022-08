Vészkapusnak kellett volna védenie Benzema szabadrúgását, ez lett belőle

A fővárosiak a 12. percben Vinicius Junior révén szereztek vezetést, a hazaiak Joselu találatával a szünet előtt egyenlítettek. A kiváló iramú mérkőzésen a Real Madrid játékában lényegesen több gólveszély volt, végül Karim Benzema 88. percben szerzett gólja ismét előnyt jelentett a vendégeknek.

A végeredményt az ezúttal is rendkívül aktív francia csapatkapitány állította be a 100. percben, miután hosszas videózást követően kiállították az Espanyol kapusát, és egy elsőre tovább engedett akcióból közeli szabadrúgáshoz jutott a Real Madrid. A pontrúgást az Aranylabdára is esélyes Benzema magabiztosan lőtte a hálóba, beállítva a végeredményt. (1–3).

A meccs összefoglalója

LABDARÚGÁS

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

Espanyol–Real Madrid 1–3 (1–1)

Korábban

FC Barcelona–Real Valladolid 4–0 (2–0)

Getafe–Villarreal 0–0

Szombaton játszották

Almería–Sevilla 2–1 (1–1)

Rayo Vallecano–Real Mallorca 0–2 (0–1)

Elche–Real Sociedad 0–1 (0–1)

Pénteken játszották

Real Betis–Osasuna 1–0 (1–0)

Girona–Celta Vigo 0–1 (0–0)

Hétfőn

20.00: Cádiz–Athletic Bilbao

22.00: Valencia–Atlético Madrid

(MTI/Index)