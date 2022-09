Eltört a magyar válogatott labdarúgó arccsontja

Amint arról szombaton az Index is beszámolt, rendkívül pechesen alakult Sallai Rolandnak a Bayer Leverkusen elleni bajnoki mérkőzés: a magyar válogatott támadót – aki kezdőként lépett pályára a Bundesliga ötödik fordulójának szombati játéknapján – Jonathan Tah a negyedik percben úgy arcon rúgta, hogy a cipője az első hírek szerint Sallai szemét is érte. A német válogatott védő a szabálytalanságért sárga lapot kapott, míg légiósunkat hosszas ápolás után hordágyon hozták le a pályáról.

Christian Streich, a csapat vezetőedzője a lefújást követően még igyekezett optimista lenni, és arról beszélt, hátha csak egy komolyabb zúzódásról van szó, bár azt nem találta jó jelnek, hogy támadója órákkal az eset után sem tudta kinyitni a szemét, amely körül mindenhol „kék-zöld foltok borították” az arcát.

Scary looking injury for Freiburg’s Roland #Sallai.

Kick to face & left eye. Can see contact marks at lower eyelid/corner w/ quick bruising around eye. Stretchered off

Hopefully just contact injury but eye/orbit do need assessment. #Bundesliga #SCF pic.twitter.com/jBeCs1am3c