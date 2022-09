A Holdon jár a Chelsea 60 millió eurót érő védője

Új szerződést kötött a Chelsea-vel Reece James. A 22 éves szárnyvédő 2028 nyaráig kötelezte el magát a londoniaknál – jelentette be a klub a hivatalos Twitter-oldalán.

James a Chelsea saját nevelésű játékosa, egyetlen, a Wigannél kölcsönben eltöltött idényt leszámítva máshol nem is futballozott eddigi karrierje során. Az első csapatnál 2019 őszén mutatkozott be, azóta pedig 128 tétmeccsnél jár, melyeken védő létére már tíz gólt és húsz gólpasszt is kiosztott.

Az angol válogatottban 13-szor lépett eddig pályára, piaci értékét pedig 60 millió euróra becsüli a transfermarkt.de játékospiaci adatbázis.

Hatéves korom óta itt játszom, úgy nőttem fel, hogy a Chelsea-ért szorítottam. Azért írtam alá, mert ez az a klub, amelyhez tartozni akarok. A Holdon járok a boldogságtól. Alig várom, mit hoz a jövő és hány trófeát nyerhetünk együtt

– nyilatkozta James a Chelsea honlapjának.