148 napig böjtöltek Újpesten, nem volt benne sok köszönet

A labdarúgó NB I nyolcadik fordulójáig kellett várni a pillanatra, de az Újpest megszerezte idénybeli első győzelmét. A lila-fehérek az első hét meccsén szintén nyeretlen maradt Vasas elleni tudott nyerni. A Ferencváros hat mérkőzés után is százszázalékos, a Puskás Akadémia a ZTE otthonában szerzett három pontot.

Újpest–Vasas 2–1

Az élvonal két nyeretlen csapatának találkozóján a hazaiak vezetőedzője, Milos Kruscsics hét helyen változtatott legutóbbi kezdőcsapatán, hiszen az Újpest egy héttel ezelőtt hazai pályán 6–0-ra kikapott az ősi rivális Ferencvárostól. Kondás Elemér, a Vasas hétfőn kinevezett szakvezetője mindössze három helyen módosított azon a kezdőn, amit elődje, Kuttor Attila a pályára küldött múlt szombaton a Puskás Akadémia ellen.



A rossz idénykezdet miatt mindkét csapat játékosait fűtötte a bizonyítási vágy, ezért az iramra nem lehetett panasz. A 11. percben Iyinbor Patrick labdavesztését kihasználva Katona Mátyás a tizenhatos vonaláról a hálóba lőtt, ezzel az újpestiek szereztek vezetést. A huszadik percben hasonló körülmények között egyenlített az angyalföldi együttes: Abdoulaye Diaby rárúgta Novothny Somára a labdát, ami így Holender Filip elé pattant, az ő lövése pedig a menteni igyekvő Csongvai Áron testéről vágódott a hálóba.



A kezdeti bizonytalankodások és hibák után némileg stabilizálódott a védekezés mindkét oldalon, ezért kevesebb volt a gólveszélyes szituáció. A 32. percben Baráth Botond ellökte Csoboth Kevint a tizenhatoson belül, de a játékvezető nem ítélt büntetőt.



A játék képe a második félidőben sem változott, és ezúttal is az Újpest szerzett vezetést: egy szöglet – amelynek a megítélését hevesen vitatták a vendégek – után Diaby fejelt a hálóba. Az angyalföldiek igyekeztek ismét egyenlíteni, ezt kihasználva a hazaiak előtt több lehetőség adódott, ám újabb gól már egyik oldalon sem született. Az immár sereghajtó Vasas akcióiból nem hiányzott a tervszerűség és a tizenhatosig a kivitelezéssel sem volt probléma, a vonalon belül azonban nem voltak eléggé pontosak az átadások és a lövések.



Az Újpest pontosan 148 nap elteltével nyert újra bajnokit a Szusza Ferenc Stadionban: a mai napot megelőzően még az előző kiírás 28. fordulójában, a Zalaegerszeg elleni 4–0-s siker alkalmával sikerült ez.



A hazai szurkolók tüntetőleg egyszer sem bíztatták kedvenc csapatukat, sőt az FTC ellen sokat hibázó Junior Tallo beállását füttykoncerttel fogadták.

Ferencváros–Kisvárda 3–0

A címvédő Ferencváros otthon 3–0-ra legyőzte a Kisvárdát.

A kényelmes tempójú, sportszerű, kevés párharcot, ám így is élvezhető futballt hozó első félidő elején a Kisvárda az ellenfél kapujáig is el tudta vinni támadásait, bár ott nagy veszélyt már nem jelentett. A Ferencváros játékát sok technikai hiba jellemezte – főként védekezésben akadtak gondjaik a labda kihozatalánál –, de a felvonás közepére azért mezőnyfölényhez és helyzetekig jutottak a hazaiak. Laidouni szabadrúgásból a kapufát találta el, Marquinhos lövését bravúrral védte Hindrich, majd Civicet buktatták büntetőt érően, amit Ryan Mmaee váltott gólra. Mindez hét perc leforgása alatt. A szünetig aztán továbbra is a mezőnyben folyt a hullámzó játék, a gól egyik csapatban sem volt benne.



Fordulás után azonnal az FTC ragadta magához a kezdeményezést, Ryan Mmaee pedig a 63. percben egy beadás után kettőre növelte góljainak számát, valamint a felek közötti különbséget. Tíz perc sem kellett, eldőlt a találkozó, Samy Mmaee szöglet után fejesből volt eredményes. A folytatás nyílt, közönségszórakoztató futballt hozott, a hazaiaknál ziccerekkel, a vendégeknél helyzetekkel, de az állás már nem változott.

Az FTC továbbra is hibátlan a bajnokságban, és fölényesen vezet még úgy is, hogy riválisainál kevesebb mérkőzést játszott. A zöld-fehér gárda hatodik meccsét is megnyerte, ezeken ötödször nem kapott gólt, de már 18-szor volt eredményes.

ZTE–Puskás Akadémia 1–2

A Puskás Akadémia hátrányból fordítva 2–1-re nyert a Zalaegerszeg otthonában.

Bő húsz percig szinte eseménytelenül csordogált a mérkőzés, ekkor a ZTE ügyeletes gólfelelőse, az amerikai Eduvie Ikoba egy szép egyéni megmozdulással előnyhöz juttatta csapatát. A folytatásban is a hazaiak veszélyeztettek többet, s a szünetben akár két-három góllal is vezethettek volna, Ubochioma két ziccert is kihagyott.

A fordulás után feltámadt a szél és elkezdett esni az eső, a játék pedig töredezetté vált, sok volt a hiba, a szabálytalanság. A vendégek támadásaiból hiányzott a lendület, az ötletesség, a ZTE pedig elsősorban az eredmény tartására törekedett. A Puskás Akadémia egyenlítő gólja némileg váratlanul született, a hajrában azonban többet tett a győztes gól megszerzéséért a vendégcsapat, s próbálkozásait siker koronázta.

A vendégek immár hét meccs óta veretlenek, idegenben pedig ez volt az első győzelmük a mostani szezonban.

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Újpest FC–Vasas 2–1 (Katona M. 11., Diaby 69., ill. Holender 20.)Ferencváros–Kisvárda 3–0 (R. Mmaee 27., 63. - az elsőt 11-esből, S. Mmaee 72.)

Zalaegerszeg–Puskás Akadémia FC 1–2 (Ikoba 24., ill. Baluta 74., Slagveer 87.)

(MTI/Index)

(Borítókép: A kisvárdai Milos Vranjanin és a ferencvárosi Vécsei Bálint Máté (j) a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójában játszott Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good mérkőzésen a Groupama Arénában 2022. szeptember 11-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)