A The Athletic beszámolója szerint hiába sorjáztak nyáron a Cristiano Ronaldo klubváltásáról szóló hírek, valójában csak egy hivatalos ajánlat futott be a portugál klasszisért a Manchester United vezetőségéhez. Ez az ajánlat pedig kanyarban sem volt ahhoz képest, amit Ronaldo menedzsmentje remélt, s amit az ötszörös aranylabdás támadó elfogadhatónak talált volna.

A sportportál azt írja, Ronaldo az előző idény végén valóban azt kérte a manchesteri vezetőktől, engedjék el a nyáron, hogy a 2022–2023-as idényben is olyan klubnál szerepelhessen, amely a Bajnokok Ligájában is indul. A United az előző kiírásban ugyanis csak hatodik lett, így pedig a második számú európai kupasorozatban, az Európa-ligában szerepel jelenleg.

Sajtóhírek szerint a Bayern Münchentől kezdve a Chelsea-n át a Napoliig megannyi klubnál került szóba a csatár megszerzése, de az emlegetett csapatok egyike sem érezte végül úgy, hogy tapogatózó tárgyalásoknál, egy-egy informális megkeresésnél többre lenne szükség, s hivatalos ajánlatot akarnának tenni CR játékjogáért.

Pontosabban egy csapat azért akadt. Csakhogy ez a klub közel sem tartozik a fősodorhoz, és nemhogy a Bajnokok Ligájában, egyetlen európai kupasorozatban sem indul. Nem is indulhat, hiszen ázsiai: a 18-szoros szaúdi bajnok al-Hilalról van szó.

A The Athletic megszólaltatta a helyi futballszövetség elnökét is, aki a klubról konkrétan nem beszélt, azt viszont megerősítette, hazájában komoly pénzösszeget mozgattak volna meg annak érdekében, hogy a továbbra is óriási marketingértékkel bíró csatárt az országba csábítsák.

„A szerződtetése továbbra is téma, biztos vagyok abban, hogy mindenki óriási erőfeszítéseket tesz ezért” – jelentette ki Jasszer al-Miszehal.

A mostani lenne sorozatban Cristiano Ronaldo 20. idénye a Bajnokok Ligájában, ehhez fogható szériája pedig senki másnak nincs a világon. A helyzet még menthető lehet, ha CR januárban ismét megpróbálkozik a klubváltással, és egy olyan csapathoz tud szerződni, amely érdekelt a BL egyenes kieséses szakaszában…



Ronaldo tavaly kötött kontraktusa 2023 nyaráig szól Manchesterben. A felek kölcsönös elégedettsége esetén egy évvel meghosszabbítható, köszönhetően egy benne foglalt záradéknak.

(Borítókép: Cristiano Ronaldo. Fotó: Alex Livesey – Danehouse/Getty Images)