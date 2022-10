Nem csak a földalattiban, ebben is elsők voltunk a kontinensen

A Millennium környékén robbanásszerű fejlődés indult meg Magyarországon, sok mindenben úttörők voltunk a kontinensen, példának okáért az első földalatti vasút is Budapesten nyílt meg. És igen, a kontinens első válogatott labdarúgó-mérkőzésének is részese volt Magyarország, a napra pontosan 120 éve, Bécsben játszott Ausztria–Magyarország-összecsapásnak. Most mondhatnánk, hogy az eredményt fedje jótékony homály, de a történeti hűség megköveteli, hogy beszámoljunk a házigazda 5:0 arányú győzelméről.