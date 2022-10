Súlyos következménye lett a hétvégén történteknek, vezérkarcsere Fehérváron

A vezetőedző Michael Boris, segítője Preisinger Sándor és a sportigazgató, Sallói István is távozik a Mol Fehérvár FC-től – jelentette be a klub hivatalos honlapja. A búcsúzók listája pedig ezzel még nem ért véget.

A székesfehérvári együttes tizenegy forduló alatt mindössze három győzelmet szerzett, és az idény előtti elvárásokat mélyen alulmúlva a tabella kilencedik helyén áll a 11. fordulót követően. A csapat ráadásul borzalmas sorozatot fogott ki az elmúlt hetekben: legutóbbi öt meccséből egyet nyert meg, kétszer döntetlent játszott, míg az előző héten hétfőn az Újpesttől, szombaton a Vasastól kapott ki. Utóbbi együttes idénybeli első győzelmét szerezte épp Michael Boris csapata ellen, ami különösen fájó pofon lehetett a sóstóiaknak.

A vereségek nem is maradtak következmény nélkül. A Vidi hivatalos honlapja hétfő délelőtt előbb Boris és segítője, Preisinger Sándor búcsúját jelentette be, majd nem sokkal később az is kiderült, hogy a sportigazgató, Sallói István szintén beadta felmondását, amit a klubvezetés elfogadott. A vezető-játékosmegfigyelő, Zoran Kuntics és a Vidi II vezetőedzője, Györök Tamás is búcsúzik.

„A német szakember február 16-a óta 32 tétmérkőzésen irányította a Vidit, ezeken 13-szor nyert a csapat. Mindkettőjüknek köszönjük a klubért végzett munkáját, további pályafutásukhoz sok sikert kívánunk” – írta a Boris mester búcsújáról szóló szűkszavú közleményében a molfehervarfc.hu.

Sallói búcsúja kapcsán megjegyzik, az 56 esztendős sportvezető tavaly júliusban tért vissza Sóstóra, ahol játékosként korábban szép sikereket ért el, sportigazgatóként pedig irányítása mellett az Európa-konferencialiga play-off köréig jutott a csapat idén nyáron.

A székesfehérváriak későbbre ígértek tájékoztatást az új vezetőedző és stábtagok személyéről.

(Borítókép: Michael Boris a Mol Aréna Sóstó stadionban 2022. július 21-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)