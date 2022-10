Felcsúti érdem is, ha a Ferencváros csütörtökön legyőzi az AS Monacót

Óriási lehetőség előtt áll a Ferencváros labdarúgócsapata, amely csütörtök este az AS Monacóval mérkőzik az Európa-liga csoportkörében, s ha pontot szerez riválisával szemben, úgy biztos, hogy 2004 óta első magyar klubként megéli a tavaszt az európai kupaporondon – és az is biztos, hogy akkor ez az El-ben jöhet össze. A mérkőzés előtt Sztanyiszlav Csercseszov visszafogottan beszélt a célokról, azt azonban elárulta, kicsit sem bánja, hogy hétvégén a Puskás Akadémiával kőkemény meccset kellett játszaniuk Felcsúton, sőt...

Nemhogy az európai kupaküzdelem tavaszi folytatását, de még a csoportelsőséget is megcélozhatja a Ferencváros az AS Monaco elleni csütörtöki mérkőzésen. Igaz, utóbbihoz nem elég másodszor is legyűrni a francia színekben induló riválist, a Trabzonspor és a Crvena zvezda mérkőzésén is szorítani kell a zöld-fehérek szempontjából szerencsés kimenetelért.

A tavaszi El-folytatáshoz ugyanakkor egyetlen pont is elég lenne. Adta hát magát a kérdés, elégedett lenne-e csütörtök este a döntetlennel.

Mindkét csapatnak nagyon fontos meccse lesz, nem akarok pontokról, pontszerzésről beszélni most, a lényeg, hogy holnap este jó teljesítményt nyújtsunk a pályán, és kihasználjuk a helyzeteinket

– kerülte meg a választ Sztanyiszlav Csercseszov.

A zöld-fehérek a magyar futball égiszén párját ritkító lehetőség előtt állnak – egész konkrétan 19 éve, a Debrecennek sikerült legutóbb a bravúr, hogy túlélje az őszt, és még tavasszal is jelenése legyen egy nemzetközi kupameccsen. Az orosz szakvezető ezzel együtt visszafogott volt, és óvatosságra intette mind a drukkereket, mind az újságírókat a túlzott elvárások felállításával szemben.

A sajtótájékoztató egy pontján még az is elhagyta a mester száját, hogy az AS Monaco is van olyan jó csapat, mint a Puskás Akadémia, így legalább akkora küzdelemre számít, mint a Felcsúton hétvégén 4–2-re megnyert NB I-es bajnokin.

Szerettünk volna jó eredményt elérni, a magyar bajnokságban nagy konkurenciát jelentenek. Mindent bele akartunk adni, részben azért is, mert alapvetően jó formában vagyunk, és ezt a lendületet szerettük volna átmenteni a Monaco ellen is. A francia hasonlóan jó csapat, ha nem még jobb is, mint a Puskás, szóval hasonlóan jó mérkőzésre számítok

– fogalmazott az 59 esztendős futballedző.

Arra a kérdésre, hogy a francia élvonalban igencsak hullámzó teljesítményt nyújtó hercegségbeliek csütörtökön melyik arcukat mutathatják, úgy felelt:

„Ha csak az eredményeiket nézzük, igaz lehet a kiegyensúlyozatlanságról szóló észrevétel. A játékuk, a mutatott teljesítményük viszont közel sem ingadozik annyira. A Trabzon elleni idegenbeli meccsük is ezt mutatja, jól kezdtek, aztán kaptak egy szerencsétlen gólt. Nem véletlen, hogy évek óta ott vannak a nemzetközi porondon, hol az Európa-ligában, hol a Bajnokok Ligájában. Egy nagyon erős, rutinos ellenfélről van szó, amely hosszú ideje nyújt konzisztens teljesítményt magas szinten.”

A hiányzókról annyi derült ki, a sérült Eldar Civic és az eltiltott Mats Knoester mellett elméletileg mindenki bevethető, Botka Endre és Adnan Kovacevic is problémamentes edzéseken van túl, így remélhetőleg csütörtökön nagyobb választéka lesz a hátsó négyes összeállítására, mint a legutóbbi három tétmeccsen volt.

Mennyivel rutinosabbak most, hogy Monacóban egyszer már személyes tapasztalatokat is szereztek a riválisról? Mire hívta fel a figyelmet az első meccsen látottak után? – kapta a következő kérdést az orosz szakvezető. Emlékezetes, az FTC 1–0-ra nyert szeptember közepén az idegenbeli összecsapáson.

A konkrét taktikát nem árulhatom el, de természetesen mindig maximálisan kielemezzük az ellenfelet, ebben segít a személyes tapasztalat. De a legfontosabb számomra mindig is az volt, hogy a saját játékosaimra, a saját csapatom felkészítésére figyeljek. Mindent megtettünk, hogy a lehető legjobb állapotban legyünk csütörtök este

– felelte.

Az FTC már most – két meccsel a csoportkör vége előtt – átírt több magyar rekordot is az európai kupaporondon: pontszámot illetően a mostanit megelőző legjobb magyar teljesítmény 2018-ban a Mol Vidi FC-hez és 2019-ben a Ferencvároshoz fűződött – mindkétszer az Európa-ligában: előbbi két győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel, utóbbi pedig egy sikerrel, négy pontosztozkodással és egy kudarccal zárt hétpontosként a négyesében.

A legtöbb győzelmet, szám szerint kettőt korábban csak a székesfehérváriaknak sikerült aratniuk, méghozzá a 2012-es és a 2018-as El-szereplésük alkalmával. Ezeket a csúcsokat azonban most átírta az FTC azzal, hogy négy forduló alatt három győzelemmel kilenc pontot gyűjtött az El-ben.

Csercseszov mellett Henry WIngo képviselte még az öltözőt. Az amerikai szárnyvédő elmondta: nehéz mérkőzésre számít, de ő is úgy érzi, mindenre felkészültek. „Ahogy az első találkozónk, ez is nagyon kemény lehet, főleg mert mindkét félnek bőven van motivációja, van még miért küzdenie.”

Úgy érzem, fizikálisan nagyon rendben vagyunk, sorozatterhelés ide vagy oda, sikerült jó eredményeket elérnünk, sokszor nehéz körülmények között is. Bennünk van, hogy csütörtök este is jó teljesítményt nyújtsunk

– mondta arról, hogy viseli ő maga, illetve a keret a július óta tartó feszített ritmust, amelyben az FTC szinte minden héten kétszer lép pályára.

Védőként extra sok melóra készül-e a Monaco ellen? – kapta búcsúzóul a kérdést.

Ahogy mondtam, nagyon kemény meccset várok, elképesztő képességgel bíró játékosok vannak a másik oldalon, akikre védőként extrán oda kell figyelnünk. De erre a helyzetre már jó ideje igyekszünk felkészülni, és hétről hétre egyre jobban is tudjuk kezelni

– felelte diplomatikusan a 27 éves bekk.

A nyolc kvartett első helyezettje automatikusan az El nyolcaddöntőjébe kerül, a második helyezettek továbbjutnak a csoportból, és a BL-csoportok harmadik helyezettjeivel csapnak össze azért, hogy a legjobb 16 közé bekerüljenek, a harmadikak pedig az Európa-konferencialigába kerülnek, ahol az ottani másodikakkal csapnak össze a nyolcaddöntőért.

LABDARÚGÁS

EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

Csütörtök, 21.00: Ferencváros–AS Monaco (francia)

A csoport másik meccsén

21.00: Crvena zvezda (szerb)–Trabzonspor (török)

(Borítókép: Henry Wingo 2022. szeptember 15-én. Fotó: Jonathan Moscrop / Getty Images)