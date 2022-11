Megsérült a magyar válogatott fiatal sztárja, műtét vár rá

A 23 éves labdarúgó klubja szombaton közölte, hogy Schäfer András a belga Union Saint-Gilloise otthonában csütörtökön játszott Európa-liga-mérkőzésen szenvedett sérülést a jobb lábán,

és a következő napokban meg kell műteni emiatt.

Hogy Schäfer Andrásnak mennyi időt kell kihagynia, arról egyelőre nem adott hírt az Union Berlin. Az Union Saint-Gilloise ellen 1–0-ra nyert Schäfer csapata, és ennek köszönhetően továbbjutottak az Európa-ligában. A Bundesligában pedig vasárnap a Bayer Leverkusennel játszik az együttes.

Schäfer András: Nagy lépés a topliga

Schäfer András januárban szerződött az Union Berlinhez; a 22 éves labdarúgó a Borussia Dortmund ellen hamar be is mutatkozott új együttesében. Az Indexnek adott exkluzív interjújában beszélt többek között az eddig szerzett tapasztalatokról, a céljairól és természetesen a nemzeti együttesről is.

„Nagyon boldog vagyok, tökéletes helyre kerültem. Egyelőre még a tanulófázisnál tartok, egy futballista életében nagy lépés, amikor egy topligába igazol, nagyjából olyan, mint amikor a gimnáziumból egyetemre megy valaki. Nagyszerű emberek és profi stáb vesz körül, minden adott, hogy fejlődjek a pályán és azon kívül egyaránt” – fogalmazott az Indexnek Schäfer András még februárban. A teljes interjút itt olvashatja.

A középpályás ebben az idényben alapembere a fővárosi együttesnek, eddig 18 tétmérkőzésen szerepelt a csapatban.

(Borítókép: Schäfer András 2022. szeptember 22-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)