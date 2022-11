Az összetett kilencedik helyéről várhatta az erősemberek Bajnokok Ligája-döntőjét Juhász Péter, aki a jutalomjáték élményéért, különösebb nyomás nélkül utazott el a törökországi fináléra, amelyen először vehetett részt. Mindez a lehető legjobbat hozta ki belőle: rögvest az első számban, az úgynevezett block pressben a harmadik helyet szerezte meg, és a folytatásban is ott loholt a favoritok nyomában.

A sziklapakolásban – négy darab, 150, 170, 190, végezetül pedig egy 210 kilogrammos tömböt kellett kiemelni – is remekelt, csupán azért csúszott le a dobogóról, mert két riválisa is a korábbi világcsúcsot megdöntve teljesítette a kihívást. Ezzel összetettben feljött az ötödik helyre, így igencsak előkelő helyzetből várhatta a vasárnapot.

A második napra maradt a kamionhúzás, a Conan-kör, az autóemelés és a zsákcipelés. Azaz két olyan versenyszám is, amely a többszörös magyar bajnok mumusának számít jó ideje…

– idézte fel a történteket Juhász Péter a Prémium Médiának.

A kamionhúzást végül a 8. helyen zárta, amivel összetettben rontott egy pozíciót. Emiatt a Conan-körön is viszonylag hamar került sorra, ám egy hatodik helyet így is megcsípett. Jött az autófelhúzás, amelyben néhány hónappal ezelőtt még a BL-mezőny leggyengébbjének számított…

Szereztem egy állványt, így külön is tudtam készülni erre a számra. Boszniában csont utolsó voltam ebben a versenyszámban. Ehhez képest már most jelentős a javulás, még akkor is, ha messze van az igazán jótól.