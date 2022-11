Az Egyesült Királyság országai megpályázták a 2028-as Eb-rendezést

„A pályázatban világosan és meggyőzően fogalmazzuk meg az UEFA EURO 2028-ra vonatkozó elképzelésünket: Futballt mindenkinek. Futball a jóért. Futball a jövőért!”

– írja a közlemény. A szövetség kitér arra is, nagy örömére szolgál, hogy az Egyesült Királyság, Írország, Skócia és Wales kormányzati partnerei, valamint az észak-írországi tisztviselők támogatják ezt a pályázatot.

Együtt hiszünk abban, hogy világszínvonalú tornát tudunk rendezni, és hogy az UEFA EURO 2028 megrendezése erős és fenntartható örökséget fog jelenteni a labdarúgás és a társadalom számára, elősegítve a helyi közösségek gazdasági növekedését

– fogalmaznak.

Előzetesen 14 helyszínt jelöltek meg a beadványban, amely a világ minden táján ismert, híres sportvárosokban, köztük olyan helyszíneken, amelyek nagy európai futballtörténelemmel és örökséggel rendelkező kluboknak adnak otthont. A terv biztosítja, hogy a javasolt városok és stadionok közvetlen, gyors és fenntartható utazási kapcsolatokkal és szálláshelyekkel legyenek összekötve, amelyek páratlan élményt nyújtanak a csapatok és a szurkolók számára.

A javasolt városok és stadionok a következők:

1. Birmingham – Villa Park

2. Liverpool – Everton Stadion

3. London – London Stadion

4. London – Tottenham Hotspur Stadion

5. London – Wembley Stadion

6. Manchester – City of Manchester Stadion

7. Newcastle – St James’ Park

8. Sunderland – Stadium of Light

9. Trafford – Old Trafford

10. Dublin – Dublin Arena

11. Dublin – Croke Park

12. Belfast – Casement Park Stadium

13. Glasgow – Hampden Park

14. Cardiff – Walesi Nemzeti Stadion

A városokkal és stadionokkal folytatott konzultációk jövőre folytatódnak, a tíz stadion végleges listáját pedig 2023 áprilisában nyújtják be az UEFA-nak.

