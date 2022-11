Hirtelen szívhalálban elhunyt barátját gyászolta a vb hőse

Ami most következik, arra már jóformán a csecsemők is emlékeznek: a legutóbbi három futball-világbajnokság hőseiről írunk. Két kis zseniális zsebcirkálóról, Andrés Iniestáról és Luka Modricról, meg egy komplett válogatottról, hiszen a németeket mindig is a csapategység jellemezte. Sorozatunk befejező része, ezúttal is személyes élményekkel.