A vb sörszponzorának el kell rejtenie a sörcsapokat a stadionok előtt

Nincs egy hét a 2022-es labdarúgó-világbajnokság rajtjáig, de a katari szervezők és az esemény főszponzora, a Budweiser között tovább feszül a húr. A The New York Times értesülései szerint a katari állam legfelsőbb szintjéről érkezett a parancs, mely szerint a sörárusító sátrakat el kell rejteni a stadionok elől – mindezt szombaton, nyolc nappal a nyitómeccs előtt közölték a Budweiserrel. A FIFA és a Budweiser most azon dolgozik, hogy valahogyan el tudják helyezni a sörcsapokat a stadionok előtt.

A NY Times informátorai úgy tudják, valószínűleg amiatt születhetett meg a katari döntéshozók között, mert attól tartanak, hogy az egy hónapos torna alatti szabadabb alkoholárusítás a katari állampolgárok fejét is elcsavarná, illetve a lerészegedő szurkolókat biztonsági kockázatnak tekintik. A probléma az első, arab világban rendezett vb előtt valószínűleg kényszermegoldásokat szül, és gondolkodásra ad okot a jövőben is. Katarban a turisták számára nem tiltott az alkoholfogyasztás, csak nem könnyű az italhoz hozzájutni, mert a hotelek bárjaink kívül nem lehet alkoholt vásárolni.

Amikor 2010-ben a FIFA odaítélte Katarnak a rendezés jogait, egyből a szponzori lehetőségeket is elkezdték leütni – mint minden sporteseménynél, ezúttal is igyekeztek minél több támogatót szerezni, amelyek sok pénzt hoznak. A Budweiser nagyjából 75 millió dollárt fizet azért, hogy négyévente a labdarúgó-világbajnoksággal kapcsolódjon össze a neve, ezért a pénzért pedig nem azt várja a cég, hogy szinte termékmegjelenítés nélkül, a háttérben legyen. A Katarral kötött eredeti megállapodás szerint alkoholt csak a stadionokon kívül, a meccsek előtt és után lehet árulni – belsős információk szerint ezt sem volt könnyű átütni a döntéshozókon. De egy tradicionálisan sörben úszó tornán ez is nagy változás lesz.

A FIFA pedig most pokolian nehéz helyzetbe került, mert egyszerre kell az alkoholbiznisznek és a katari államnak megfelelnie.

Arról nem is beszélve, hogy a Budweiser szerződése szerint a cég nemcsak a kizárólagos árúsító a vb során, hanem a FIFA partnereinek és vendégeinek is mérhetetlen mennyiségű ingyen sört kell a rendelkezésre bocsátania. Jó kérdés továbbá, hogy a FIFA és a Budweiser közti szerződés mit tartalmaz, és milyen következményei lesznek ezeknek az utolsó pillanatban hozott szabályoknak.

A sörgyár hivatalos tájékoztatása szerint „a FIFA-val közösen dolgoznak a megoldáson”, emellett azt is megemlíti, hogy Katar ezen döntése hatással lesz a szurkolói zónák elhelyezkedésére is. A Budweiser szerint azonban – bár a sör szó nem szerepel a szövegben – a csapok helye és az árúsítást szabályzó időpontok nem változnak.

