Messi, Cristiano Ronaldo és a többiek – a vb-búcsúzók álomcsapata

Vasárnap kezdetét veszi a 22. labdarúgó-világbajnokság Katarban, ami számos világklasszis minden bizonnyal utolsó mundialját jelenti. Most a korosodó klasszisok álomcsapatát mutatjuk be.

A kapusok között rendkívül csábító volt a négyévente feltűnő mexikói Guillermo Ochoát felírni a kezdőbe, hiszen nála nagyobb vb-menő kevés van, de azért a pályafutásának a csúcsán a most 36 éves Manuel Neuernél nem lehetett jobbat találni, a 2014-es aranyérmes ráadásul forradalmasította is a posztját, hiszen gyakorlatilag söprögetőként ténykedett.

A védelemben számos olyan 32-33 éves remek játékos van, aki akár még elvben játszhat is a következő tornán, viszont akad néhány olyan is, akinek már az is kisebb csoda, hogy még most is a legjobbak között szerepelhet.

Közülük hármat is beválogattunk a tengelybe, a portugálokkal 2016-ban Európa-bajnok Pepe (39), az uruguayi Copa América-győztes Diego Godín (36) és a brazilokkal ugyancsak kontinensbajnok Thiago Silva (38) fért be.

A középpálya már érdekesebb volt, ide toltuk fel a jobb szélre a trófeahalmozó Dani Alvest (39), illetve húztuk vissza bal szélre az Egyesült Államokban most bajnoki címet szerző Gareth Bale-t (33), aki kis túlzással egymaga vitte ki Walest Katarba.

Középen sok kérdés nem volt, a Real Madrid aranylabdás horvát játékosa, Luka Modric (37), valamint a Barcelona világbajnok szűrője, Sergio Busquets (34) igazából rivális nélkül került be középre.

A legnehezebb dolgunk egyértelműen a támadókkal volt, hiszen számos kiválóság tart pályafutásának azon pontján, ahol elképzelhető, hogy többet már nem szerepelhet vb-n. A szűkítésnek esett áldozatul a 34 éves Karim Benzema és Ángel Di María, a 35 esztendős Edinson Cavani és Luis Suárez vagy a 36-ot már betöltő Olivier Giroud.

Panaszra így sem lehet okunk, hiszen a hétszeres aranylabdás Lionel Messit, az ötszörös díjazott Cristiano Ronaldót és a FIFA-nál kétszer is az év legjobbjának választott Robert Lewandowskit tudjuk felsorakoztatni.

(A minden bizonnyal) az utolsó vb-re készülők álomcsapata

Manuel Neuer (német, Bayern München) – 36 éves

(német, Bayern München) – 36 éves –

Thiago Silva (brazil, Chelsea) – 38 éves

(brazil, Chelsea) – 38 éves Pepe (portugál, Porto) – 39 éves

(portugál, Porto) – 39 éves Diego Godín (uruguayi, Vélez Sarsfield) – 36 éves

(uruguayi, Vélez Sarsfield) – 36 éves –

Dani Alves (brazil, UNAM Pumas) – 39 éves

(brazil, UNAM Pumas) – 39 éves Luka Modric (horvát, Real Madrid) – 37 éves

(horvát, Real Madrid) – 37 éves Sergio Busquets (spanyol, Barcelona) – 34 éves

(spanyol, Barcelona) – 34 éves Gareth Bale (walesi, Los Angeles FC) – 33 éves

(walesi, Los Angeles FC) – 33 éves –

Lionel Messi (argentin, PSG) – 35 éves

(argentin, PSG) – 35 éves Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona) – 34 éves

(lengyel, Barcelona) – 34 éves Cristiano Ronaldo (portugál, Manchester United) – 37 éves

Ön szerint melyik csapat nyeri meg a világbajnokságot? Anglia

Argentína

Belgium

Brazília

Franciaország

Hollandia

Németország

Portugália

Spanyolország

más

(Borítókép: Lukasz Laskowski / PressFocus / MB Media / Getty Images)