Így lehet alkoholt venni Katarban, és sörözni a vb-meccseken

„Te mész Katarba? Ott tényleg nem lehet sört venni, a meccseken pedig alkoholt inni?” – valahogy, valamilyen formában ilyen kérdések érkeztek kis túlzással mindenkitől, akivel találkoztam az indulást megelőző időszakban, erről faggattak rádió- és televíziós adásban is, így indokolt volt válaszokat keresni az otthoniakat kínzó kérdésekre. Vb-napló.

Hogy lehet alkoholhoz jutni egy olyan országban, ahol nem lehet alkoholt fogyasztani?

Bevásárlóközpontban sehogy

Hát nem úgy, mint otthon, az egyszer biztos. Ha itt elmegy az ember egy bevásárlóközpontba, hiába is keresi a különböző sorok között az alkoholrészleget, azzal nem fog találkozni – van gyakorlatilag viszont minden más, ami szem-száj ingere, és a kiszolgálásra sem lehet panaszunk.

Olyannyira, hogy még egy zsemlét sem tudunk magunknak kivenni – a kedvező adózási formák miatt rendkívül olcsónak számít a munkaerő, így aztán van is belőle gazdagon –, hanem úgy kell kérni, mintha a húspultból kérnénk valamit, a lemérendő zöldségekre ugyancsak több állomás van, és még a vásárolt termékeket is elcsomagolják helyettünk.

Az árak amúgy nem vészesek, egy kiló (fagyasztott) csirkemell 1500 forintnak megfelelő riálba kerül, a fehér cheddar kilója 3280 forintra rúg, különböző péksüteményeket 270–380 forintért már bőven kapunk. A margarin drágább történet, egy félkilósért több mint 1500 forintot is fizethetünk, harminc helyi tojás viszont a 2400-at sem éri el.

Na de vissza cikkünk fő témájához!

Ha boltban szeretne az ember alkoholt vásárolni, akkor van erre a célra kijelölt egység, konkrétan most már három is, ami a korábbi egyhez képest óriási előrelépés, de azért még nem hatalmas választék. Ide viszont nem juthat be bárki:

ahhoz hogy valaki a három italbolt egyikébe bemehessen, szükség van tagsági kártyára és időpontfoglalásra is!

Nézzük a további opciókat.

Iszogatás egy hotel bárjában

A másik lehetőség, hogy keresünk egy jó nevű szállodát a belvárosban, és bemegyünk a bárba. Ha szerencsénk van, még egy mérkőzést is elcsíphetünk, és a helyiekkel élvezhetjük némi itóka mellett az eseményt.

Az árak igazság szerint a legmenőbb helyeken sem sokkal vészesebbek, mint máshol, és aki filmes hangulatra vágyik, az ezt próbálhatja meg.

Nekem egy hetedik emeleti, medence melletti meccsnézéshez volt szerencsém.

Azért nézzük a matekot: 60 riál, mintegy 6600 forint volt egy korsó nedű.

Szurkolói zónákban a négy a kulcsszó

Miután sikerült fejleszteni az akkreditációmat, lehetőséget kaptam arra, hogy szurkolói zónában is készíthessek felvételeket, így el is látogattam az al-Bidda Parknál lévőhöz.

A legalább négyféle útbaigazítást követően sikerült eljutnom a megfelelő helyre, gyorsan észrevettem, hogy valójában elég lett volna csak arra figyelnem, merre lehet a legtöbb ember.

Egészen elképesztő hosszúságú, kígyózó sor várta a szomjat csillapító italt, itt egy szurkoló legfeljebb négy sört vásárolhat, a szállodainál valamivel olcsóbban, 50 riálért (5500 forint).

Sörözés a stadionban

„Jó, jó, de mi a helyzet, ha én a vb-meccsen szeretnék legurítani egy pofa sört?” – érkezhet az adekvát kérdés.

A válasz, hogy kis kompromisszummal.

Az Anglia–Irán-mérkőzésnek otthont adó Kalifa Nemzetközi Stadionba érve a büfében megpillantottam a vb-szponzor termékét, 30 riálért, azaz nagyjából 3300 forintért lehetett vásárolni a folyékony kenyérből.

Természetesen alkoholmentesen.

Az érzést azért megadja az embernek, a nyolc gól és 24 perc hosszabbítás pedig külön kuriózumot biztosított.

(Borítókép: Így lehet sörözni egy katari vb-meccsen. Fotó: Borbély László / Index)