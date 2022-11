Megvan Lewandowski élete első vb-gólja, elmaradt az újabb szaúdi bravúr

Nem sikerült az újabb csoda, a C csoport második fordulójának első találkozóján 2–0-s vereséget szenvedett Szaúd-Arábia Lengyelországtól. A Mexikó ellen büntetőt hibázó Robert Lewandowski hatványozottan örülhetett a lefújást követően, ugyanis megszerezte pályafutása első vb-gólját.

Feltüzelve, hatalmas nemzeti sikert elérve Argentína legyőzését követően lépett pályára a katari vb legnagyobb meglepetését okozó szaúd-arábiai válogatott, amely Lengyelország ellen is a három pontért indult harcba. Meg is volt az esélyük a győzelemre, ugyanis az első meccsen már szembetűnő volt, hogy Herve Renard remekül felkészítette és még inkább felspanolta játékosait a találkozóra. A szövetségi kapitány mellett a szaúdi koronaherceg sem aprózta el a motivációt, ahogyan arról az Index is beszámolt, az Argentína elleni találkozót követően minden játékos számára egy luxusautót ajándékozott Mohamed bin Szalmán.

Lengyelország egy ponttal várhatta a találkozót, az első körben 0–0-s döntetlent játszott az együttes Mexikó ellen, azonban a nehéz ellenfélnek számító mexikóiakkal való pontosztozkodásnak aligha örült az európai válogatott, ugyanis a lengyelek klasszisa, Robert Lewandowski büntetőt hibázott a találkozón.

Az egy ponttal rendelkező együttes így győzelmi kényszerrel lépett pályára a csoport leggyengébbjének tartott szaúdiak ellen, akikkel legutóbb 2006-ban találkozott a lengyel válogatott, amely akkor 2–1-re győzött.

Semmiből jött lengyel vezetés, a szaúdiak büntetőt hibáztak

Az argentinok elleni siker még érezhetően benne volt a szaúdi fejekben a mérkőzés elején, a találkozó első negyedórájában ugyanis határozottan irányították a játékot. Mind labdabirtoklásban, mind veszélyes helyzetek kialakításában jobban teljesítettek, mint a lengyelek, akiknek csak kontrából volt esélyük igazán közel kerülni a szaúdi kapuhoz.

A 13. percben Mohamed Kanno került helyzetbe, egy, a védelem mögé belőtt labdára csapott le, majd gondolkodás nélkül, teljes erőből előtte a labdát, azonban hatalmas bravúrral Wojciech Szczesny védeni tudott.

A lengyel védelem, ha szabályosan nem is, de kisebb szabálytalanságokkal tördelte a szaúdi támadásokat. Ezt azonban a brazil játékvezető, Wilton Sampaio nem nézte jó szemmel, és már az első húsz percben Jakub Kiwior, Matthew Cash és Arkadiusz Milik is sárga lapos figyelmeztetésben részesült. Ilyen gyorsan három sárgát a 2002-es világbajnokság óta nem osztottak ki világtornán.

8 Galéria: Lengyelország - Szaúd-Arábia - 2022.11.26. Fotó: Soccrates Images / Getty Images Hungary

A másik oldalon sem volt egyszerű dolga a támadóknak, ugyanis hiába próbálták a lengyelek megjátszani az elöl helyezkedő Lewandowskit, szinte nem volt olyan pillanat, hogy egy védő ne állt volna ott a Barcelona támadójának nyakában.

A félidő második részében elkezdett magára találni Lengyelország, egyre több alkalommal sikerült megtalálniuk a labdával Miliket és Lewandowskit, ez a játék azonban nem volt teljesen veszélytelen, hiszen ha kicsit ügyesebb a szaúdi csapat, ellentámadásból akár a vezetést is megszerezhette volna.

Hiába azonban a remek szaúdi játék és védekezés, a lengyelek tapasztaltabbnak és profibbnak bizonyultak, gyakorlatilag az első komoly helyzetüket gólra váltották:

Lewandowski egy próbálkozást követően az alapvonalról tette vissza az ötösre a labdát, amit kapásból a léc alá lőtt a remekül érkező Piotr Zielinski, 1–0!

Nem búslakodhatott azonban sokáig a szaúdi csapat, ugyanis a 42. percben a tizenhatoson belül Bielik buktatta Szaleh al-Sehrit, ami miatt videózást követően a játékvezető tizenegyest ítélt Szaúd-Arábiának.

A büntető azonban kimaradt, a tizenegyest elvégző Szalem al-Davszari a kapu bal oldalát vette célba, akárcsak a vetődő Szczesny, aki a kipattanónál is óriásit védett:

Mohammed al-Breik csapott le a labdára, majd öt méterről tüzelt, a Juve kapusa azonban ezt a próbálkozást is kitolta a léc alól.

Lewandowski hatványozottan örülhetett

A második játékrészben sem változott a játék képe, mindkét kapu előtt megvoltak a helyzetek, azonban az első negyedórában a temérdek próbálkozás ellenére sem született újabb találat.

Pedig lett volna rá lehetőség, a szaúdi válogatott játékosai a második félidőben több lövést is megeresztettek a tizenhatoson belülről, azonban ezek a próbálkozások egyaránt elkerülték a kaput, hol fölé, hol jócskán mellélőttek az arab támadók.

Ez sem szegte azonban kedvét az együttesnek, újabb és újabb alkalommal kerültek a lengyel kapu előterébe, a 65. percben már hét kapura lövésnél járt a szaúdi együttes, míg a rivális mindössze egyet tudott felmutatni. Ez viszont mind a hétnél veszélyesebb volt, a 63. percben ugyanis Arkadiusz Milik érkezett egy középre lőtt labdára remekül, fejese azonban a felső lécet találta el, két perccel később pedig Lewandowski rúgott kapufát.

A veszélyes helyzetek ellenére Szaúd-Arábia nem lassított a tempón, és továbbra is uralta a játékot, hiába azonban a mezőnyfölény, nem sikerült gólt szerezniük. Pedig komoly esélyük nekik is akadt erre, Abdulellah al-Malki tizenhatoson kívülről megeresztett lövése a 78. percben csak centikkel ment a kapu mellé.

A 82. percben aztán egy óriási hibát követően a lengyelek eldöntötték a lényegi kérdéseket:

al-Malki lába alatt elcsúszott a labda, Lewandowski lecsapott rá, majd a kifutó kapus mellett a kapuba passzolt, 2–0!

Ez volt a Barcelona támadójának első gólja a világbajnokságon, és nemcsak Katarban, hanem pályafutása során is először lőtt gólt a vb-k történetében.

8 Galéria: Lengyelország - Szaúd-Arábia - 2022.11.26. Fotó: Lars Baron / Getty Images Hungary

A hátralévő időben még mindkét csapatnak sikerült veszélyeztetni, Lewandowski például még egy ziccert is kihagyott, az eredmény azonban nem változott.

Győzelmével Lengyelország a csoport élére állt, míg Szaúd-Arábia három pontjával egyelőre második. Ez azonban este változhat, a C jelű négyes másik meccsén 20.00 órától dél-amerikai rangadót rendeznek: az életben maradásért küzdő Argentína Mexikóval találkozik.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

C CSOPORT

Lengyelország–Szaúd-Arábia 2–0 (Zielinski 39., Lewandowski 82.)

A csoport másik mérkőzése

20.00: Argentína–Mexikó

A csoport állása: 1. Lengyelország 4 (2–0), 2. Szaúd-Arábia 3 (2–3), 3. Mexikó 1 (0–0, 1 meccs), 4. Argentína 0 (1–2, 1 meccs)

(Borítókép: Pawel Andrachiewicz / PressFocus / MB Media / Getty Images)