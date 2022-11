Hemzsegnek a futballrajongók a magyar politikusok között

Zajlanak a katari világbajnokság csoportküzdelmei, a torna apropóján magyar politikusokat kérdeztünk arról, hogy nézik-e a mérkőzéseket, és melyik válogatottnak szurkolnak. Végül egy tippet is kértünk tőlük.

„Holnap indul a világbajnokság. Ki lesz a győztes? Várom a tippeket. Az enyém kommentben” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor a világbajnokság kezdete előtt egy nappal. A kormányfő tippje: Szerbia.

Európai győztest remélnek a kormánypártiak

Bánki Erik úgy látja, hogy

talán a dél-amerikai csapatok számára kedvezőbbek a körülmények Katarban. A világbajnokság egyik nagy esélyese Brazília. Sztárokkal teletűzdelt csapat, a legértékesebb játékoskerettel rendelkeznek, a játékosok tökéletes összhangban vannak a szövetségi kapitánnyal, nagy motivációval érkeztek Katarba.

Az Országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke, az MLSZ elnökségi tagja a végső győzelemre esélyesek közé sorolja Argentínát, Spanyolországot, valamint a címvédő Franciaországot is, de „nem írhatjuk le az angol vagy a német válogatottat sem, hiszen ők kifejezetten torna-specialisták”.

Bánki Erik kérdésünkre elárulta, nem lesz könnyű élőben követnie a meccseket, mert a délután két órás kezdés bőven a munkaidőbe esik, „a 17 órás már barátságosabb, az esti pedig kifejezetten csemege! Szerencsére az esti összefoglalók a szakmai értékelésekkel 10 óra után kifejezetten segítik a napközbeni feszültség esti levezetését”.

A kormánypárti politikus, ha fogadnia kellene, akkor Brazília győzelmére tenne nagyobb téteket, de sokkal jobban örülne egy európai válogatott sikerének. Bánki Erik hozzátette: reméli, 2026-ban már a magyar csapatnak szurkolhatunk.

Menczer Tamás országgyűlési képviselő, külügyi államtitkár azzal kezdte lapunknak adott válaszát, hogy

minden korábbinál nehezebb megjósolni, mi is vár ránk a december 18-án, azaz majdnem karácsonykor záruló labdarúgó-világbajnokságon. Hiszen soha ilyen későn nem rendeztek még vb-t – ennek a nyáron végképp elviselhetetlen klíma az oka –, a csapatok majdhogynem menetből érkeztek Katarba, számottevő közös felkészülés nélkül, és ez akár meglepő eredményekhez is vezethet. A topligák a nyitó meccs előtti hétvégén még fordulókat rendeztek, de például az angol Premier League már december 26-án folytatódik, alig hat nappal a katari döntőt követően.

A korábbi sportriporter arra hívta fel a figyelmet, hogy „ez fokozott sérülésveszélyt is jelent, sztárok sora hagyja ki a tornát (így például az év végi Aranylabda-szavazás első két helyezettje, a francia Karim Benzema és a szenegáli Sadio Mané), nagy kérdés, hogy a csoportkört túlélő, az alatt formába lendülő válogatottak közül melyiknek a csapatkapitánya lesz az, aki magasba emelheti december 18-án a Világkupát”.

Menczer Tamás osztja a véleményt, hogy „jó eséllyel Dél-Amerika adja a futball 22. világbajnokát, hiszen a fogadóirodák is Brazíliának és Argentínának adják erre a legkisebb oddsot, ugyanakkor a francia, angol, német, spanyol négyes mellett a portugál csapat, esetleg a belga vagy a holland válogatott is ott lehet a vb finisében. Meglepetést rajtuk kívül is sokan okozhatnak, ám világbajnoki címet még sohasem nyert tökéletes outsider, az a legnagyobbak hitbizománya”.

Erős Gábornak a világbajnokság mindig is az a sportesemény volt, amelyet a legjobban várt. A korábbi nemzetközi labdarúgó-partbíró nosztalgiázva elmondta:

Azért különleges számomra, mert magyarként Kassai Viktorral és Vámos Tiborral 2010-ben Dél-Afrikában mi is aktív részesei voltunk a világbajnokságnak, amely során 4 mérkőzést vezettünk, köztük a spanyol–német elődöntőt. Természetesen minden mozzanatát követem, bár minden meccset nem tudok nézni, de applikáción figyelem az eseményeket. Az izgalmasabbakat vissza is nézem, hiszen a labdarúgás az életem és a munkám része volt évtizedekig.

A kormánypárti országgyűlési képviselő kitért arra is, hogy sokszor járt Katarban, ezért is várta a mostani tornát. A legnagyobb favoritnak Brazíliát tartja, de megjegyezte: a futball azért is szép, mert bármi megtörténhet, „természetesen annak örülnék a legjobban, ha a trófeát egy európai csapat nyerné”.

Kálmán Olgánál evidencia a vb-nézés

Kálmán Olga a németeknek szurkol a világbajnokságon. Az árnyékkormány szóvivője tudja, hogy Németország „nem áll túl jól a fogadási listákon, fáradtnak tűnik a csapat, de szerintem egy világbajnokságon az adrenalinfröccs hihetetlen teljesítményt tud kihozni a játékosokból. Sok múlik az első csoportmeccsen Japánnal, ha ez megvan, akkor szerintem lesz elegendő lendület a folytatásra is. Aztán a csoportkör izgalmas meccse lesz vasárnap a Spanyolország–Németország-összecsapás is”. A japánok elleni meccs végül nem lett meg, Japán győzött 2-1-re.

Nézi a világbajnokság mérkőzéseit? – kérdeztük a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjét.

Amikor csak tehetem, természetesen igen, és nemcsak világbajnokság idején, hanem bármikor, amikor jó játék ígérkezik. Annyira nem vagyok függő, hogy úton-útfélen a telefonomon is a meccseket nézzem, mint néhány férfi kollégám, de ha végre otthon vagyok, akkor evidencia, hogy vb-t nézünk.

Kálmán Olga úgy gondolja, most megtippelni a győztest a sportfogadás kategóriájába tartozik, „hiszen majd az első két csoportkör után látunk tisztább képet a csapatokról, akkor már reálisabb döntést lehet hozni. Úgyhogy az én előzetes tippjeim: az eszem szerint Argentína, a szívem szerint Németország lesz a világbajnok”.

Dávid Ferenc gazdasági árnyékminiszter kérdésünkre elmondta: ha ideje engedi, követi a világbajnokság mérkőzéseit. A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője szeretné, hogy kontinentális csapat legyen a végső győztes, elsősorban Németországnak szurkol, szimpatizál az ottani futballberendezkedéssel, kedveli a Bayern Münchent, ráadásul több magyar játszik a Bundesligában.

Dávid Ferenc a torna titkos esélyesének Angliát nevezte, és egyébként úgy látja, hogy azok a csapatok lehetnek esélyesek a végső győzelemre, akiknél hosszú a kispad, mert csak rotációval lehet bírni majd a menetelést.

Fekete-Győr András a falra mászik a téli rendezéstől

Habár falra mászom attól, hogy télen, fagyoskodva lehet csak meccset nézni, de minden világbajnokságot nézek, így a katarit is. A Katar–Ecuador után a színvonal csak feljebb van

– fogalmazott kérdésünkre Fekete-Győr András.

A Momentum országgyűlési képviselője a szurkolást illetően három vasat tart a tűzben: a játékkép miatt Horvátország, a barátság miatt Lengyelország, és a Manchester United miatt Anglia.

Fekete-Győr András a végső győztes megtippelésére nem vállalkozott: „Azt tudom, hogy egyelőre sajnos nem Magyarország, de nem is Katar. A Facebookon rendszeres tippversenyt csinálok, gyertek ti is”.

Kele Jánosnak, aki korábban elemzőként és televíziós szakkommentátorként foglalkozott a labdarúgással, az idei lesz az első olyan világbajnokság, amelyet nem követ nagyon szorosan, meccsről-meccsre.

A katari rendezés körüli anomáliák sajnos a sportélményt is vitathatatlanul kikezdik, és ettől nehezen tudja (illetve nem is akarja) magát függetleníteni az ember. Ezzel együtt fél szemmel követem majd a vébé történéseit, a fontosabb, nagyobb meccsek pedig minden bizonnyal a tv-képernyők elé is odaszólítanak majd

– válaszolta lapunknak a Momentum elnökségi tagja.

Kele János arra a kérdésünkre, hogy melyik válogatottnak szurkol, kifejtette: „Én már sajnos az a generáció vagyok, amelyiknek gyerekkorában nem adatott meg, hogy a magyar válogatottnak szorítson egy-egy nagy tornán, így kénytelen voltam az Eb-k és vb-k idejére más kedvencet választani magamnak. Ez lett az angol válogatott, akikkel sok-sok torna rengeteg nagy csalódását és drámáját éltem át. Most is nekik drukkolok – de illúzióm kevés van”.

Kele János a nyitómeccsük ellenére sem tartja esélytelennek a végső győzelemre Argentínát, és a favoritok közé sorolta Spanyolországot is.

Uruguay és Horvátország a Jobbiknál

Balassa Péter, a Jobbik politikusa korábban profi futballista volt a Haladásban, Debrecenben és Székesfehérváron. Az országgyűlési képviselő semleges nézőként jó és látványos mérkőzéseket vár a fair play szellemében. Amennyire ideje engedi, követi az eseményeket, és arra számít, hogy Hollandia lehet a világbajnok.

Igazán szurkolni csak Magyarországnak tudnék, amit Rossi mesternek is köszönhetően a következő világbajnokságon remélhetőleg megtehetek. De erősen szimpatizálok Uruguayjal és egy kicsit Horvátországgal is

– ez már Z. Kárpát Dániel válasza.

A Jobbik országgyűlési képviselője napközben a hivatását látja el, „hogy este mibe tudok belenézni, azt a kisgyermekeim határozzák meg”. Ki lesz a világbajnok? „Akár Németország, akár Anglia is befuthat. Utóbbit pedig ugye legyűrtük”.

Csak a Diósgyőr

Varga László lapunk kérdésére elmondta, igyekszik követni a világbajnokság eseményeit, napközben inkább online telefonon, aztán otthon a televízió előtt.

Szurkolni csak a Diósgyőrnek és a magyar válogatottnak tudok, de mindig szimpatikus volt a horvát és a lengyel csapat

– fogalmazott az MSZP elnökhelyettese.

Varga László a végső győztesre vonatkozó kérdésünkre kifejtette, a spanyol válogatott meglepetést okozhat a tehetséges és fiatal labdarúgói miatt, „fizikailag jó állapotban vannak, jó emberi nexusokat látok köztük, és nincs rajtuk nyomás, mert ha most nem sikerül, a következő tíz-tizenkét évben is világbajnokok lehetnek”.

Molnár Zsolt országgyűlési képviselő az esti meccseket tudja nézni, a többi mérkőzést az összefoglalók segítségével pótolja.

Az MSZP-s politikus gyerekkora óta a német válogatottnak szurkol, de szorít Argentínáért is, hogy Lionel Messinek legyen egy világbajnoki címe. Molnár Zsolt az idei tornán Franciaország–Brazília-döntőt tart a legvalószínűbbnek.

Tudományos alapon: Szenegál

Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettese figyelemmel követi a világbajnokságot, a németeknek szurkol, és arra is számít, hogy Németország lesz a világbajnok.

Tetlák Örs, az LMP Országos Elnökségének tagja javarészt feltétlenül nézi a mérkőzéseket, és hogy kinek szurkol? „Minden meccsen az esélytelenebbnek, egyébként az afrikaiaknak, és annak, hogy legyen új világbajnok nemzet”.

Tetlák Örs meglepő végső tippet tett:

Szigorúan tudományos alapon: Szenegál.

Párbeszéd: A FIFA történetének legnagyobb szégyene

A Párbeszédtől nem szokványos választ kaptunk a kérdéseinkre, a párt úgy látja, hogy

a katari vb a FIFA eddigi történetének legnagyobb szégyene. Megmutatja, hogy a korrupció miként szövi át a szövetség teljes működését, és azt, hogy kenőpénzekért cserébe miként lehet egy olyan ország – méltatlanul – a házigazdája a világ egyik legnézettebb sporteseményének, ahol lábbal tiporják az emberi jogokat. A hatalmas és a bajnokságot követően feleslegessé váló stadionok építésének környezeti terhelését és a kupa megrendezésének szén-dioxid-kibocsátását pedig zöldre festő kommunikációval igyekeznek elfedni.

Azt is hozzátették, hogy „a Párbeszéd zöld pártként ezért nem tartja releváns kérdésnek, hogy ki nyeri az idei világbajnokságot”. A katari rendezés hátteréről itt írtunk.

A Mi Hazánk politikusa csalódott az angol csapatban

Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője Angliának szurkolt, de csalódott:

Én csak a magyar válogatottnak drukkolok. Korábban az ilyen világversenyeken – ahol a mi nemzeti tizenegyünk nem szerepel – Angliának szurkoltam, de amióta térdre borultak és egy szélsőséges eszme oltárán feláldozták büszkeségüket, azóta nekik sem szurkolok.

Az ellenzéki politikus arra számít, hogy Brazília nyeri a világbajnokságot.

Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese a horvátoknak, a lengyeleknek és Uruguaynak szurkol. Reméli, hogy olyan csapat nyer, „amelyik tényleg nemzeti csapat, mert manapság sajnos a válogatottak esetében is jellemző, hogy nem az adott nemzethez tartozók alkotják valójában a csapatot”.

A politikus azt is reméli, hogy a „kis csapatok” minél tovább versenyben tudnak maradni, „hogy kevésbé szóljon a pénzről a sport”. Dúró Dóra megjegyezte, „fontos lenne, hogy ne csak nézzük a sportot, legyen szó fociról vagy bármiről, hanem aktívak legyünk, mert a társadalom egészségügyi mutatói is javulnának”.

(Borítókép: O rbán Viktor miniszterelnök Csanyi Sándorral, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével a 2018-as FIFA 2018-as világbajnoki selejtező Magyarország–Portugália mérkőzése előtt a Groupama Arénában 2017. szeptember 3-án. Fotó: Szirtesi László / Getty Images)