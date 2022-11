Az első gigászi meccs a vb-n: Spanyolország–Németország

Akik megnézték a katari vlog második adását, tudhatják, hogy bármikor érkezhet várólistáról megerősítés, ezúttal helyi idő szerint 19.25-kor jött meg, amikor indultam kifelé a belga–marokkói meccs után az interjúzónából, és 19.30-kor indult az utolsó shuttle busz az esti meccs helyszínére.

Volt egy kis futás ezúttal is, de meglett a busz és az időben megérkezés is, ráadásul a jegyem nyomtatásakor örömmel láttam, hogy még asztalt is kaptam. Ahhoz képest, hogy elsőre jegyet sem, ez remek hír!

A stadion fél órával a kezdés előtt még nincs tele, de azért már szállingózik befelé a nép rendesen.