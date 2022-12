A vb-döntős már nagy falat volt, véget ért a japán tündérmese Katarban

Az ázsiai együttes a katari viadal egyik csodáját bemutatva Németországot és Spanyolországot is legyőzte hátrányból fordítva, így megnyerte a két korábbi aranyérmessel is felálló csoportot, a horvátok pedig a Marokkó és Belgium elleni 0–0-k között kiütötték Kanadát, ami pont elég volt a második hely elcsípésére.

Bár mindkét gárda csak az 1998-as tornán mutatkozott be a világbajnokságok során, így is összefutottak kétszer egymással mundialon – mondjuk, túl sok köszönet nem volt benne...

Ezzel a találkozóval búcsúzott a világbajnokságtól az al-Dzsanúb Stadion, amelyben láthattunk korábban remek (francia–ausztrál 4–1, kameruni–szerb 3–3) és feledhetőbb (svájci–kameruni 1–0, tunéziai–ausztrál 0–1, ausztrál–dán 1–0) összecsapásokat is, meg egy uruguayi drámát, amikor a kétgólos siker Ghána ellen pont nem ért továbbjutást.

A torna során először sikerült eljutnom Japán egyik mérkőzésére, így nagyon kíváncsi voltam, hogy az ázsiai ország szurkolói milyen hangulatot biztosítanak majd, és nem is kellett csalatkoznom, hiszen már a meccs elejétől kezdve folyamatosan énekelve biztatták övéiket, az sem zavarta őket, hogy két órán át ugyanaz a nóta ment, amitől konkrétan dallamtapadása lett az embernek – amúgy kifejezetten jó volt ez így.

Az első lehetőség is a japánok előtt adódott, egy jobb oldali beadása után Tanigucsi Sogo már a 3. percben megszerezhette volna a vezetést, de kevéssé a kapu mellé csúsztatott.

Ahogyan egy nappal korábban az angolok meccsén, az európai együttes az ellenfél korai lehetősége ellenére uralta a meccset, és a 8. percben már a horvátok szerezhettek volna vezetést, ha Ivan Perisic az ötös bal széléről el tudta volna helyezni a labdát Gonda Suicsi mellett.

A játék képe állandósulni látszott, a masszívabb horvátok nyomtak, a fürgébb japánok kontrákból veszélyeztettek, miközben a mezőnyben a párharcokat az európaiak uralták.

Sajnos a kezdeti lendület után inkább taktikai csata dúlt a pályán, és kis túlzással már annak is örülni kellett, ha Josko Gvardiol mezőnygólnak is gyenge lövését vagy Kamada Daicsi bedobásra (!) szálló közeli próbálkozását láthattuk – mert ekkor legalább próbálkoztak a felek.

Ez utóbbi mondjuk legalább meghozta a japánok kedvét, így már nemcsak a kemény mag, hanem a stadion nagy része szurkolt, a 44. percben pedig össze is jött a vezetés!

Doan Ricu szöglete után nem tudtak felszabadítani a védők, Maeda Daizen pedig estében a bal alsóba lőtt (1–0).

A gól fellelkesítette az ázsiaiakat, a fordulás után 28 másodperc kellett az újabb lövéshez, más kérdés, hogy Kamada lökete ezúttal veszélyesebb volt ugyan, de újra elkerülte a horvát kaput.

A legutóbbi vb ezüstérmese az 52. percben okozott kisebb riadalmat az egyre hangosabb japánoknak, de Bruno Petkovic hiába terült el a tizenhatoson belül, nem járt büntető.

Nem sokáig úszta meg Japán az egyenlítést, hiszen az 56. percben Dejan Lovren jobb oldali beadását Perisic remekül fejelte vissza a bal alsóba (1–1).

Csaknem rögvest jött a válasz, Endo Vataru távoli löketét viszont szögletre simogatta Dominik Livakovic, majd Perisic remek szólójának vetettek véget a védők, mielőtt Doan Ricu lapus próbálkozása is a horvát kapusé lett – egészen futballhangulat kezdett kialakulni!

Hát még a 63. percben, amikor a 2018-as aranylabdás Luka Modric szánta el magát átlövésre, de Gonda szögletre tudott menteni.

Nem sokkal később a csereként beálló Ante Budimir fejelt a kapu bal oldala mellé, a rendes játékidő utolsó negyedórájának elején pedig Perisic távoli lökete kerülte el kicsivel a jobb oldali kapufát – egy kis japán segítségnek köszönhetően.

A végjátékban az ugyancsak padról érkező Mario Pasalic fejese sem volt veszélyes, így a világbajnokság első hosszabbításos mérkőzésébe csöppenhettünk.

Ebben a szakaszban Tanigucsi mellé szálló bólintását, Modric (és Kovacevic) kissé meglepő lecserélését láthattuk, majd a 105. percben valóságos tűzijáték volt a horvát kapu előtt, Mitoma Kaoru próbálkozásánál Livakovic védett, a többinél a védők avatkoztak közbe.

A ráadás második félidejében valamivel a horvátok voltak aktívabbak, Gondának kétszer is játékba kellett avatkoznia, majd egy blokkolt és egy mellé tartó európai próbálkozást is feljegyezhettünk, de ez sem akadályozta meg, hogy tizenegyespárbajba torkolljon az összecsapás.

A büntetőket a japánok kezdték, Livakovic pedig védte Minamino Takumi bal alsóra tartó lövését, majd Mitoma jobb alsóra menő labdáját is hárította! Mivel a horvátoknál Nikola Vlasic és Marcelo Brozovic is eredményes volt, gyorsan eldőlni látszott a csata, de Aszano Takuma szépített, Marko Livaja pedig a kapufát találta el, ezzel maradt még esélye Japánnak. A meccs legjobbjának megválasztott Livakovic viszont Josida Maja rúgását is hárította, Pasalic pedig továbblőtte a 2018-as ezüstérmest (1–3).

A horvát válogatott így fennállása során harmadszor jutott be a legjobb nyolc közé a világbajnokságokon, a korábbi két esetben bronz-, illetve ezüstérmes lett...

Japán–Horvátország 1–1 (1–0, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel: 1–3

al-Vakra, al-Dzsanúb Stadion, 45 523 néző. Vezette: Elfath (amerikai)

Japán: Gonda – Tomijaszu, Josida, Tanigucsi – Ito, Endo, Morita (Tanaka, 106.), Nagatomo (Mitoma, 64.) – Doan (Minamino, 87.), Maeda (Aszano, 64.), Kamada (Szakai 75.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime

Horvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic – Kovacic (Vlasic, 99.), Brozovic, Modric (Majer, 99.) – Kramaric (Pasalic, 68.), Petkovic (Budimir, 62., Livaja, 106.), Perisic (Orsic, 106.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Gólszerző: Maeda (44.), ill. Perisic (56.)

