Portugália Cristiano Ronaldo nélkül is darabokra szedte a svájci reteszt

A portugálok Ghána és Uruguay legyőzése után már készülhettek erre a meccsre, Dél-Korea ellen nem is törték össze magukat, és végül az ázsiaiak a 91. percben megnyerték a párharcot, és kiharcolták a nyolcaddöntőt. Svájc Kamerun ellen felejthető meccsen nyert, majd Brazíliától hasonlón kapott ki 1–0-ra, mielőtt a katari torna egyik legjobb fellépésén, rengeteg fordulat után kiejtették a szerbeket.

A portugálok és a svájciak eddig már 25-ször futottak össze, az örökmérleg talán kissé meglepő módon nem a nyugatiak fölényét hozza, hiszen Svájc 11 sikerével szemben Portugália „csak” kilencszer győzött öt döntetlen mellett.

Nem is olyan rég a Nemzetek Ligájában kétszer is összecsaptak egymással, és bár a portugálok előbb 4–0-ra nyertek, a genfi találkozón Haris Seferovic első percben szerzett találata a házigazda sikerét hozta – Breel Embolo mondta is nekünk, hogy a rivális is tudja, hogy képesek lehetnek nehéz pillanatokat okozni Cristiano Ronaldóéknak.

De ha már az ötszörös aranylabdásnál tartunk, nagy kérdés volt, hogy vajon kikiabálják-e őt a kezdőcsapatból, és szűk másfél órával a kezdés előtt jött is a válasz, Cristiano Ronaldo nélkül állnak fel a portugálok!

Az első negyedórában inkább taktikai csata dúlt, a tornán már kétgólos Breel Embolo két faragása között egy blokkolt lövésig jutott, a portugálok pedig egy veszélyesnek induló kontráig, aminél túl hosszú lett a passz.

Pont mire elkezdett hullámozni a közönség, jött a portugál fölény, és a 17. percben Joao Félix passza után Goncalo Ramos óriási gólt vágott 8 méterről a rövid felsőbe (1–0).

Maradt a lendület a gól után is, előbb Otávi távoli lövését hárította Yann Sommer, majd Goncalo Ramos lapos próbálkozásánál is a svájci kapus jelentette a végállomást – nagyon érett a korai döntés.

A svájciak az első fél óra végén ébredeztek, Xherdan Shaqiri távoli szabadrúgása kevéssel kerülte el a bal alsót, majd Fabian Schär fejelt kis híján saját kapujába egy mentési kísérlet során.

Amit ekkor megúszott, a szöglet után már nem, Bruno Fernandes beadását Pepe fejelte a kapu jobb oldalába (2–0).

A játékrész hajrájában közel volt a szépítés, Edimilson Fernandes jobb oldali centerezését Diogo Costa még Remo Freuler fejére ügyetlenkedte, de a bólintásnál nagyot védett a portugál kapus.

A 43. percben pedig még örülhettek is a svájciak, hogy nem lett közte három, César Arturo Ramos remekül engedte tovább az akciót a rendkívül élén Joao Félix felvágása során, a kontra végén így Goncalo Ramos került újabb ziccerbe, de Sommer leért a bal alsóra.

Ami ekkor kimaradt, kamatostul jött a fordulást követően. Előbb Diogo Dalot jobb oldali kevergetése után Goncalo Ramos szúrt a kapuba, majd a duplázó támadó előkészítése után Raphaël Guerreiro tüzelt a léc alá (4–0).

Svájc ekkor már csak a becsületéért ment előre, ezt viszont gyorsan egy Manuel Akanji-góllal sikerrel tette (4–1).

Miközben a meccs érdemi része eldőlni látszott, a portugál szurkolók az ötszörös aranylabdást próbálták bekiabálni a csapatba.

A játékrész derekán Goncalo Ramos Joao Félix passza után finom mozdulattal is eredményes volt, így ismét néggyel vezettek a portugálok, akik ezt követően is óriási kedvvel játszottak (5–1).

Néhány Goncalo Ramos-statisztika: Miroslav Klose (2002) óta ő az első, aki mesterhármassal debütál a kezdőcsapatban egy vb-meccsen, 21 évesen és 169 naposan szerzett triplájával pedig Albert Flórián (20 év és 261 napos volt 1962-ben a Bulgária elleni hármas során) óta a legfiatalabb, akinek ez összejött. Összességében amúgy Pelé (17 év, 246 nap) és Edmund Conen (19 év, 198 nap) után a harmadik legfiatalabb, aki a kieséses szakaszban háromszor is be tudott találni.

A 73. percben elérkezett, amire a közönség várt, beállt Cristiano Ronaldo, aki konkrétan nagyobb tapsot kapott, mint a mesterhármast jegyző Goncalo Ramos bármikor!

A végjátékban egy szabadrúgásnál helyzetbe is került, de a sorfalba bombázott, majd bevette a svájci kaput, de les miatt nem adták meg a találatát.

A 87. percben beálló Rafael Leao így is megszerezte a hatodik portugál gólt is (6–1).

A 2016-os európa-bajnok ezzel bejutott a negyeddöntőbe, ahol a spanyolokat büntetőkkel kiejtő Marokkóval találkozik.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

NYOLCADDÖNTŐ

Portugália–Svájc 6–1 (2–0)

Loszaíl, Lusail Iconic Stadion, 83 720 néző. Vezette: Ramos (mexikói)

Portugália: Diogo Costa – Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro – Bernardo Silva (Rúben Neves, 81.), William Carvalho, Otávio (Vitinha, 73.) – Bruno Fernandes (Leao, 87.), Goncalo Ramos (Horta, 73.), Joao Félix (Cristiano Ronaldo, 73.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Svájc: Sommer – Edimilson Fernandes, Akanji, Schär (Cömert, a szünetben), R. Rodriguez – Freuler (Zakaria, 54.), Xhaka – Shaqiri, Sow (Seferovic, 54.), Vargas (Okafor, 66.) – Embolo (Jashari, 89.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: Goncalo Ramos (17., 51., 67.), Pepe (33.), Guerreiro (55.), Leao (92.), ill. Akanji (58.)

