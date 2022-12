A Real Madrid sztárja a katari fiaskó után többé nem lesz válogatott

„Ma egy oldal végére értünk, köszönöm a szeretetet, amit tőletek kaptam. Köszönöm a páratlan támogatást. Köszönöm a 2008 óta együtt megélt boldogságot. Úgy döntöttem, itt a vége a válogatottbeli karrieremnek. Az utódok már az ajtóban állnak. Hiányozni fogtok” – írta a közösségi oldalain közzétett posztjában Eden Hazard, miután közölte döntését a belga szövetség vezetőivel is.

Mint posztjában is említi, a Real Madridban futballozó szélső 2008-ban lett felnőttválogatott, a csapattal öt nagy tornán, három világbajnokságon (2014, 2018, 2022) és két Európa-bajnokságon (2016 és 2020/21) szerepelt. A legjobb eredményét 2018-ban, Oroszországban érte el, ahol vb-bronzérmes lett.

Belgium a világranglista 2. helyéről várhatta a tornát, és bár sokan megjegyezték, a csapat húzónevei – így Hazard is – túl járnak karrierjük csúcspontján, titkos éremesélyesként is számolt velük a közvélemény. Ehhez képest komoly blama, hogy a csoportból sem jutottak tovább. Nem véletlen, hogy a szövetségi kapitány, Roberto Martínez is leköszönt a kiesés napján.

Hazard 2019-ben több mint 100 millió euróért cserébe került a Chelsea-től a Real Madridhoz, ám azóta nem volt olyan idénye, amikor ne kellett volna hónapokat kihagynia különféle sérülések miatt. Döntésében alighanem ez a sérüléshullám is szerepet játszott.

A januárban már 32. születésnapját ünneplő játékos 126-szor lépett pályára a belga válogatottban, 33 gólt szerzett és 36 gólpasszt osztott ki. Több mint 50-szer volt az együttes csapatkapitánya, a karszalagot a katari vb-n is ő hordta, ám mivel a sérülések után formája nem volt tökéletes, sőt állítólag kisebb-nagyobb nyavalyák gyötörték most is, csak 126 percet töltött játékban a tornán.

