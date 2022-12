Tite nem folytatja a horvátok elleni kudarc után

A hivatalos közlemény szerint nem pusztán az elbukott vb-negyeddöntő a búcsú oka, emlékeztetnek, a Corinthians korábbi sikeredzője a világbajnokságot követően egyébként is befejezte volna a munkát a nemzeti tizenegynél. Igaz, ennél azért ő is szebb búcsúban reménykedett...

„Békésen távozom, nem hibáztatom magamat. Ez egy korszak vége, a kör bezárult. Már legalább egy éve, de lehet, hogy másfél éve is annak, hogy meghoztam a döntést. Nem azért akartunk nyerni, hogy aztán drámázhassak, és mégis maradjak kapitány néhány évig. A 2018-as világbajnokság arról szólt, hogy újjászervezzük a csapatot, ez a mostani pedig a gépezet csúcsra járatásáról szólt volna. Ahogy korábban is mondtam, ez egy folyamat volt, és ez most a folyamat végét jelenti. Túl sok az érzelem bennem ahhoz, hogy értékelni tudjam mindazt, ami történt, de az biztos, hogy a szövetségi kapitányi időszakom lezárult” – összegzett Tite, aki 2016-ban lett a válogatott szövetségi kapitánya, és 2019-ben Copa Américát nyert az együttessel.

Amint arról beszámoltunk, a katari torna toronymagas favoritjának számító Brazília 0–0-s rendes játékidő és a ráadás végi 1–1 után tizenegyesekkel kikapott Horvátországtól, így már a legjobb nyolc között búcsúzni kényszerült.

A brazil sajtó a meccs vége óta ekézi a kapitányt. Az UOL című portál például kritikusan azt írja, „rosszul állította össze a csapatot, rosszul cserélt, és szörnyű aberrációt követett el Dani Alves beválogatásával, akinek szeptember óta nem volt meccse”. A cikkíró így folytatja: „Miért cserélte le Vinícius Juniort?! Most hazakulloghat a válogatott, és újabb négy évet várhatunk arra, hogy felbukkanjon egy új Pelé. Ez azonban reménytelen.”

Neymar sem biztos a folytatásban

Tite mellett a brazilok legnagyobb sztárja is elköszönhet a válogatottól, legalábbis erre következtetni a meccs után hosszú időn keresztül zokogó Neymar sajtónak adott szavaiból.

„Őszintén szólva nem tudom. Nem szeretnék most erről beszélni, mert lehet, hogy a keserűségtől nem jól gondolkodom – mondta a jövőjéről könnyeivel küzdve a Paris Saint-Germain MTI által idézett sztárja. – Ha azt mondanám, hogy vége, az elhamarkodott lenne, de az ellenkezőjét sem tudom garantálni.”

Neymar megfogalmazása szerint szeretne időt kérni, hogy átgondolja, mit szeretne valójában, mindenesetre egyelőre nem zárja be maga mögött az ajtót.

A 30 éves támadó 124-szer lépett pályára a Selecaóban, és 77. alkalommal volt eredményes, így a gólokat tekintve a brazil örökrangsor első helyén beérte az élő legendát, a háromszoros világbajnok Pelét.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

Horvátország–Brazília 0–0, hosszabbítás után 1–1, tizenegyesekkel 4–2

al-Rajján, Education City Stadium. Vezette: Oliver (angol)

Horvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Borna Sosa (Budimir, 110.) – Modric, Brozovic (Orsic, 114.), Kovacic (Majer, a hosszabbítás szünetében) – Pasalic (Vlasic 72.), Kramaric (Petkovic, 72.), Perisic. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Brazília: Alisson – Militao (Alex Sandro, a hosszabbítás szünetében), Thiago Silva, Marquinhos, Danilo – Casemiro, Paquetá (Fred, a hosszabbítás szünetében), Neymar – Raphinha (Antony, 56.), Richarlison (Pedro, 84.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 64.). Szövetségi kapitány: Tite

Gólszerző: Petkovic (117.), ill. Neymar (105+1.)

