Portugália kiesése után a könnyek közt kitört Cristiano Ronaldóval szemben jóval elnézőbb hangot üt meg mind a helyi, mind a nemzetközi sajtó, ám a legtöbb helyen így is megjegyzik, az ötszörös aranylabdás klasszis Katarban csupán árnyéka volt korábbi önmagának. CR felesége és testvére is Fernando Santos szövetségi kapitányt hibáztatja a búcsúért, akire a héten fontos raport vár a szövetség főhadiszállásán. Lapszemle.

„Ki a hibás a katari kudarcért?” – teszi fel a kérdést Portugália vezető sportlapja, az A Bola, részben a szurkolókra bízva a döntést. Az oldalon található közönségszavazáson cikkünk írásakor toronymagasan „bűnbak”, a szövetségi kapitány, Fernando Santos, aki a voksok több mint 51 százalékát zsebelte be. A Cristiano Ronaldo körül kialakult helyzetet – a manchesteri mellőzöttséget és az ő szintjén pocséknak számító formát – 9,2 százalék jelölte meg fő indokként. Emlékezetes, ugyanez a lap volt az, amely a Portugália–Svájc nyolcaddöntő előtt címlapon közölte, olvasói 70 százaléka kivenné a válogatott kezdőjéből Ronaldót, később nem kizárt, hogy pont ezen cikk, cikkek hatására lépte meg ezt Santos, és szavazott Goncalo Ramosnak bizalmat a portugál támadógépezetben.

Portugália könnyekben. A válogatott búcsúzott a negyeddöntőben, a síró Cristiano Ronaldo pedig megtestesítette annak az országnak a fájdalmát, amelyik azt hitte, hogy világbajnok lehet

– búcsúzik az MTI fordításában a vb-től a sportlap.

Santos ölte meg C. Ronaldót?

Egy másik cikkben idézik Georgina Rodríguezt, Ronaldo feleségének gondolatait, aki szintén a szövetségi kapitányon verné el a port, miközben férjét a meccs hőseként igyekszik feltűntetni, aki beállásával változást hozott a játékba, de egyszerűen későn került pályára (az 51. percben cserélte be Santos, hosszabbítással együtt így majdnem 50 perce volt játékban – a szerk. megj.). „Ma a barátos és edződ rosszul döntött – írja a poszt, mintegy Ronaldónak címezve. – Ugyanaz a barátod, aki, miután pályára küldött, láthatta, hogy minden megváltozik, de már késő volt... Nem becsülheted alá a világ legjobb játékosát és a legerősebb fegyveredet. Az élet leckéket ad nekünk, ma nem veszítettünk, ma tanultunk.”

Valamivel „véresebb szájú” CR nővére, Elma Aveiro, aki az Instagramon a lefújást követően zokogásban kitört fivéréről készült fotót az alábbi üzenettel osztotta meg:

Megölték a férfit. Megölték a válogatottunk. Megölték a nemzetünk!

Ki lehet találni, hogy vajon kinek szól az üzenet. Főleg úgy, hogy a „Fernando Santos távozz” hashtaget tette még mellé.

A kapitány búcsújára egyébként jó esély van, bár szombaton még nem jelentette be leköszönését, a hét közepén raportra várják a Portugál Labdarúgó-szövetség vezetői.

Eusébio csúcsa, akár a vb-cím, álom marad

A Correio da Manha a tényekre hagyatkozik Ronaldo-ügyben: „Figyelembe véve 2026-os visszatérésének valószínűségét, CR újabb gól nélküli meccsel búcsúzott a világbajnokságoktól, és a 22. találkozóján sem sikerült beállítania Eusébio „király” kilencgólos rekordját (Eusébio egyébként 1966-ban hat vb-meccs alatt szerezte mind a kilenc találatát – a szerk. megj.).

Az újság testvérlapjának, a Destaknak szerzője, Sérgio Pereira Cardoso Ronaldo gyenge formája mellett Diogo Costa végzetes hibáját emlegeti a kiesés fő okai közt, emlékezetes, a kapus pocsékul jött ki és teljes homályba nyúlt el-Nesziri győzelmet érő gólja előtt. A lap szerint Costa hiába mutatott be több nagy védést is a tornán, a beadásoknál sokszor zavarba jött, ez a gyengeség pedig összességében végzetesnek bizonyult. Mindez felveti a kérdést, a Porto játékosával összeboronált Manchester United számára mennyiben jelentene erősítést, hiszen Angliában a jó kijövetelekre az átlagnál is nagyobb szükség lehet...

Szomorú vég. A mélyálomból a végső kétségbeesésig

– írja a Record.

Viszlát, vb! Ronaldo nem tudta visszafogni a könnyeit. Mi lesz most, Fernando Santos?

– gyászol főcímében a Diario de Notícias.

A Journal de Letras rögzíti a tényt, válogatottjukkal először esett meg, hogy vb-negyeddöntőben bukjon el: 1966-ban Dél-Koreát, 2006-ban Angliát sikerült legyőzniük a mundiál azonos szakaszában.

A lap publicistája, Manuel Barros Moura szerint a vb nagy tanulsága, hogy Ronaldo felett tényleg eljárt az idő. De ez nem baj, sokkal inkább az élet rendje, amivel, ha megbékélne a klasszisuk, úgy még 37 éves kora felett is a válogatott nagy hasznára lehetne. „Duzzog vagy sem, itt az idő, hogy más jellegű szerepet vállaljon, mint eddig. Bárhogyan is lesz, mindig sztár marad. De talán lehet még belőle értékes, titkos fegyver is” – olvasható a gondolat.

A nemzetközi sajtó elnézőbb Ronaldóval szemben...

Argentínának csalnak?

„Fáj így látni Ronaldót” – írja a spanyol Marca, amely komplett sorozatot közöl a lefújás pillanataiban összegörnyedő, majd arcát a kezébe temetve, könnyek közt minden csapattársánál hamarabb az öltöző „biztonságába” siető támadóról. A lap beszámolójában kiemeli, hogy a portugál játékosok több játékvezetői ítéletet is vitattak, a találkozón a csapatkapitányi karszalagot viselő Pepe pedig a meccs után arról beszélt, „Nem engedték nekik, hogy játsszák a focit”, az azonban nem egyértelmű, hogy ezzel a marokkóiak rendkívül szervezett védekezésére vagy a játékvezető ténykedésére utalt.

Az olasz Gazzetta dello Sport is Ronaldo könnyeit helyezi a fókuszba, „Vége az álomnak” – írják, miközben mintegy tényként közlik, a tegnapi volt az utolsó vb-meccs az ötszörös aranylabdás klasszis életében. Tény, CR a 2026-os világbajnokság idejére már 41 éves lesz, Lionel Messivel ellentétben nem jelentette ki, hogy a katari lenne az utolsó mundiálja, sőt, másfél éve még arról beszélt, szeretne 2026-ban is aktív lenni. Más kérdés, hogy az azóta eltelt idő sem klubszinten, sem a válogatottnál nem ebbe az irányba mutat.

A brit The Sun ennél már kritikusabb: az újság azt írja, Ronaldo – miként az egész vb-n –, úgy Marokkó ellen sem tudta megfelelően inspirálni társait, a „marokkói fallal” szemben ő is tehetetlennek bizonyult. A Daily Mail tudósításában kiemeli, a meccs hajrájában még akadt egy beindulása CR-nek a védők mögé, ám a zseniális indítást nem tudta gólra váltani, mert rossz döntést hozott, laposan, tőle szokatlanul gyengén a rövidet rúgta meg, ahelyett, hogy megpróbálta volna a hosszú felsőbe bombázni, hogy Bono kapusnak esélye sem legyen a hárításra. Talán önbizalmi kérdés is volt a rossz választás – jegyzi meg az újság.

„Ronaldo a kiesést siratja, Pepe szerint a játékvezetők Argentínának akarják a címet” – ez a brazil Folha címe a meccsről, mintegy kiállva a rokonlelkű portugálok mellett és már előre magyarázva, ha a brazilok kudarca mellé amolyan helyi sorscsapásként a legnagyobb rivális argentinok emelnék magasba a trófeát.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

Marokkó–Portugália 1–0

Al-Tumama Stadion, 44 198 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)

Marokkó: Bunu – Hakimi, Szaissz (Dari, 57.), Jahia, el-Jamik – Unahi, S. Amrabat, Amallah (Seddira, 64.) – Zijes (Abuklal, 81.), en-Nesziri (Benun, 65.), Bufal (Dzsabran, 81.). Szövetségi kapitány: Valid Regragi

Portugália: Diogo Costa – Dalot (Horta, 79.), Pepe, R. Dias, Guerreiro (Cancelo, 51.) – Bernardo Silva, R. Neves (Ronaldo, 51.), Otávio (Vitinha, 69.), B. Fernandes – Joao Félix, Goncalo Ramos (R. Leao, 69.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Gólszerző: en-Nesziri (42.)

Kiállítva: Seddira (90+2)

