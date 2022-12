Elképesztő népünnepély vette kezdetét Argentínában Lionel Messiék győzelme után

Teresa Bo, az al-Dzsazíra munkatársa egy Buenos Aires-i parkban nézte végig a döntőt, ahol az emberek hatalmas képernyőkön láthatták hazájuk győzelmét.

„Az emberek nevettek és sírtak, ünnepeltek, és megölelték egymást. Nagyon intenzív nap volt ez az argentinok számára” – jelentette az újságíró. Hozzátette: a tizenegyespárbaj után ezrek gyűltek össze a város központjában. Az interneten terjedő videók szerint a munka is másodlagos volt most Argentínában, mindenkit a vb tartott lázban.

Who wouldn't want to be in Buenos Aires now?#ARG pic.twitter.com/t2zVlIM3Ai — BetVictor (@BetVictor) December 18, 2022

Here is some wild scenes from a Buenos Aires office building after #ARG captured their 3rd #FIFAWorldCup title with another redemption win vs. #FRA: pic.twitter.com/BvNQcJodFC — Angelo Yacon (@AngeloYacon) December 18, 2022

Itt pedig azt láthatjuk, hogy reagált a tömeg, amikor eldőlt, hogy Argentína térhet haza a legfontosabb futballtrófeával Katarból.

A Buenos Aires-i obeliszknél hihetetlenül sok ember gyűlt össze ünnepelni, ami nem véletlen, hiszen ez tekinthető az argentin főváros legfontosabb jelképének, amit 1936-ban, a város alapításának 400. évfordulója alkalmából állítottak.

Buenos Aires... Sobrevivirá el McDonalds del Obelisco? * https://t.co/IFV7SmbmN3 — Luigino Bracci Roa * * (@lubrio) December 18, 2022

Buenos Aires gyakorlatilag minden argentin gólnál felrobbant, a győzelem pillanatában pedig olyan hangorkán söpört végig a városon, amire nagyon ritkán van példa.

The people of Buenos Aires reacting to Lionel Messi scoring the first goal of the #FIFAWorldCupFinal2022. pic.twitter.com/Vv3GQz3mU8 — The Declare Media (@thedeclaremedia) December 18, 2022

Az biztos, hogy most hatalmas buli veszi kezdetét a dél-amerikai ország minden szegletében. Ki gondolt volna erre a torna elején, amikor a Szaúd-Arábiától elszenvedett vereség után még az is benne volt a pakliban, hogy Messiék a csoportkör után csomagolhatnak, és repülhetnek haza...

#Messi#Argentinien. Tausende Einwohner der argentinischen Hauptstadt gingen auf die Straßen der Stadt, um den Sieg ihrer #Fußballmannschaft zu feiern! Es ist gerade 16 Uhr in #BuenosAires. Sie können sich vorstellen, was am Abend passieren wird ... pic.twitter.com/O5EBNBoXzp — MB (@MB31357662) December 18, 2022

(Borítókép: Luis ROBAYO / AFP)