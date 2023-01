A Bayern München a Manchester United korábbi játékosával erősíthet

A 32 éves holland futballista posztját tekintve alapvetően balhátvéd, a bajorokhoz is erre a posztra érkezhet Lucas Hernández sérülését követően, de bal oldali belső védőként, védekező középpályásként, sőt szükség esetén balszélsőként is használható, így a francia posztriválisa felépülése esetén is találhat neki helyet Julian Nagelsmann vezetőedző.

A korábban a Manchester Unitednél is szereplő Blind 2018 nyara óta újra az Ajaxot erősítette, de az új év kezdetén szerződést bontott a holland rekordbajnokkal, így szabadon igazolhatóvá vált.

A játékos részt vett a katari világbajnokságon, a negyeddöntőig jutó holland válogatottban senki sem mutatott be nála több szerelést.

14 - Daley #Blind made the most tackles of any player for the Netherlands at the 2022 World Cup (14), as well as the most successful tackles (9) for his team in the tournament. Leader. pic.twitter.com/ezXDbfGBrw