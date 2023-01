18 helyett 22 éves lehet a német válogatott csodacsatár

Youssoufa Moukoko Kamerunban született, de 13 éves korában Németországba költözött, ahol örökbe fogadták. A brit bulvársajtóban most óriásit fut a hír, hogy a Borussia Dortmund felfedezettje 18 helyett valójában 22 éves. A briteknek azért fontos különösen a hír, mert a világbajnokságon is pályára lépő német válogatott játékosért a Chelsea és a Newcastle is tárgyal a Dortmunddal, de a botrány miatt fontolgatják, hogy visszalépnek az üzlettől – írja a Sun.

Az osztrák Laola1 szellőztette meg először, hogy a frissen lebukott kameruni U17-es válogatott mentén Moukoko is érintett lehet az életkorral való visszaéléssel. Az újság szerint a Moukokót örökbe fogadó apa küldte el a játékos anyakönyvi kivonatát egy újságírónak, az okmány szerint pedig 2000-ben született a csatár.

A Német Labdarúgó-szövetség egy közleményben jelezte, hogy nem kommentálja a spekulációkat.

Moukoko egy nappal a 16. születésnapja után, 2020 novemberében mutatkozott be a német élvonalban, ezzel pedig történelmet írt: immár ő a liga legfiatalabb játékosa, Nuri Sahint előzte meg a sorban. A szintén a Dortmundban bemutatkozó középpályás 2005. augusztus 6-án 16 évesen és 335 naposan mutatkozott be.

(Borítókép: Youssoufa Moukoko gólöröme 2021 márciusában. Fotó: Lars Baron / Getty Images)