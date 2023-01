Egy kiló kristálycukrot kaptak ajándékba jó szereplésükért a magyar labdarúgók

A 18. Optimum Solar Ofenbeher Nándor Futsal Kupát még az év elején rendezték meg, az eseményről a helyi sajtó számolt be. A tornán díjazták a legjobban teljesítő játékosokat, például a gólkirályt és a legjobban védő kapust is.

Arról már a helyi sajtó beszámolóiban is szó esett, hogy a díjazott játékosok (a díjak mellett) egy kiló kristálycukrot kaptak ajándékba. Most az egyik magyar focis mémoldal meg is osztott egy fotót a kristálycukorral ünneplő játékosokkal.

A bajai Sugóparti Hírek azt írta, hogy a kristálycukrot egy Ausztriában élő, bajai származású férfi ajánlotta fel a győzteseknek. A bajai tévé rövid videóanyagának végén pedig az is látható, amint néhány díjazott átveszi a cukrot a szervezőktől.

Az élelmiszerárstop értelmében a Korona kristálycukor kilója jelenleg 269 forintba kerül. A szabályozást legutóbb április 30-áig hosszabbították meg – már amennyiben ki nem vezetik idő előtt, mint ahogy az a benzinárstopnál történt decemberben.