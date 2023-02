A Kárpátok Maradonája, CR, Neymar – micsoda nap ez a mai?!

Lehet valami különleges a levegőben február ötödikén, hiszen ezen a napon világklasszisok sora látta meg a napvilágot – ma ünnepli születésnapját Gheorge Hagi, Carlos Tévez, Cristiano Ronaldo vagy éppen Neymar is, hogy a korábbi angol kapitány Sven-Göran Erikssonról ne is beszéljünk.

Olimpiai és kontinensbajnoki elsőség, Aranylabdák, európai klubtrófeák tucatjai sorakoznak fel, ha ezek a nevek szóba jönnek, Hagi, CR és Neymar a román, a portugál és a brazil válogatott történetének legtöbb góljáért is felel, Tévezt egymás után háromszor is választották meg egész Dél-Amerika legjobbjának, elismeréseiket napestig lehetne sorolni, de most önön a sor!

Tesztelje, mennyit tud a futballklasszisokról!

Minden kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Neymar. Fotó: David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images); Carlos Tevéz. Fotó: Gustavo Garello / Jam Media / Getty Images; Cristiano Ronaldo 2023. január 26-án. Fotó: Sam Bagnall / AMA / Getty Images)