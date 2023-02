Manuel Neuer elgondolkodott a müncheni jövőjén

„Egy idióta tesz csak ilyet” – mondta a síbalesetben lábát tört Manuel Neuer a The Athleticnek. A Bayern München kapusa a decemberben történtek óta először szólalt meg nyilvánosan, a beszélgetésben azonban nem az esetleges felelőtlensége miatt szapulta önmagát, hanem egy másik, kapusként nem túl átlagos szokására utalt a fent idézett gondolattal. A 36 esztendős játékos beszélt arról is, miért érte meg komoly sérelemként Toni Tapalovic kapusedző menesztését, és mit gondol arról, mi lesz vele a Bayernben nyártól.

„Az első napokban szarul éreztem magamat otthon. Még meccseket sem akartam nézni – mesélte Manuel Neuer az interjúban arról, hogyan kezelte a német válogatott korai világbajnoki búcsúját. – Egyszerűen nem tudtam otthon ülni, elmentem otthonról, és az első, majd a második napon is futottam vagy tíz kilométert. Melyik kapus tenne még így? Csak egy idióta. Néhányan Hipernek becéztek gyerekkoromban, mert mindig mehetnékem volt. Bringáztam, teniszeztem, mindegy volt, csak sportoljak valamit a szabadban. Ez segített kiegyensúlyozottnak maradni. Más terápiára megy, sportpszichológust alkalmaz, számomra viszont a futás a megfelelő kezelés.”

A katari sokk feldolgozását segítette volna a síelés is. Aztán viszont beütött a krach.

Harminc éve síelek, ez nem egy nyaralós kikapcsolódás számomra, inkább olyan, mint leugrani a boltba kenyérért – reagált a felelőtlenségét firtató cikkekre. – Volt valami a hó alatt, amiben megakadt a léc. 10, esetleg 12 kilométer per órával mentem. Olyan volt az egész, mint egy testedzés, egy újraindítás a szervezetemnek. Számtalanszor lejöttem már gond nélkül ugyanezen a pályán. Gyerekjátéknak kellett volna lennie most is.