Nem csak a magyar labdarúgó-bajnokság, a kupaküzdelmek is visszatértek februárban, ahol már a nyolcaddöntőket rendezik. Szerda délután az előző körben bombameglepetésre a Ferencvárost búcsúztató, NB III-as Iváncsa a másodosztályú Budafokot fogadta, és bár szünetben még továbbjutásra állt, végül a másodosztályú gárda jutott a legjobb nyolc közé.

Emlékezetes, mindamellett rendkívül sportszerű gesztus volt az FTC részéről, hogy a rekordbajnok felett győzedelmeskedő iváncsaiak játékosait és szakmai stábját megvendégelte a Groupama Arénában az utolsó, Monaco elleni Európa-liga csoportmeccsen. Így a Fejér megyeiek testközelből láthatták, ahogy a zöld-fehérek megnyerik a kvartettet és bejutnak a második számú európai kupasorozat legjobb 16 csapata közé.

„Talán viszonozhattuk volna a kedvességet, és mi is megvendégelhettük volna a ferencvárosiakat a mai összecsapáson” – mondta egy félmosoly kíséretében egy iváncsai szurkoló, nagyjából másfél órával a kezdő sípszót megelőzően.

A Ferencváros Magyarország toronymagasan legerősebb csapata, azok után, hogy őket kiejtettük, kitől kellene tartanunk? Csak azt nem tudom, hogy ha megnyerjük a Magyar Kupát, hol fogjuk játszani a nemzetközi meccseinket

– folytatta rögtönzött beszélgetőpartnerünk, aki a realitás talaján maradva végül azzal zárta gondolatait: természetesen a mai meccsnek a BMTE az esélye, ám reméli, megnehezítik majd Mátyus János alakulatának dolgát a kedvencek, amely az őszi szezonnak még Csizmadia Csabával vágott neki, ám a gyenge rajtot követően a klub vezetése a korábbi 34-szeres válogatott hátvédre bízta a szakmai munkát. A váltás a jelek szerint bevált, hiszen az együttes már 11. az NB II-ben, a tavaszt pedig két sikerrel kezdte, többek között a második Pécs ellen aratott, idegenbeli bravúrgyőzelemmel.

A déli harangszó mintha egyfajta jelzéssel ért volna fel az embereknek, egyre nagyobb létszámban érkeztek meg a Károly István Sporttelepre. A vendégeket is szép számmal kísérték el a szurkolók, akik közül többen szabadságot vettek ki, hogy láthassák a kedvenceket. „Minden mérkőzésen ott vagyunk és szurkolunk a Budafoknak.

Az ősz sajnos nem volt egyszerű, most viszont eddig nagyszerűen szerepelnek a srácok, két győzelemmel kezdtük a bajnokságot, nem kaptunk még gólt, így bizakodunk a tavaszt illetően.

És hogy mit várok a Magyar Kupától? Egyértelmű: végső győzelmet, irány Európa!”

Aki egyébként Iváncsára látogat, igazi autentikus környezetet talál, ékszerdoboza a rendezett focipálya, amelyet jobbról lovarda – benne gyönyörű lovakkal –, balról pedig óvoda határol. Utóbbi előtt már gyülekezett a helyi „kemény mag”, kislányok és kisfiúk tömege buzdította a hazaiakat „Iváncsa!, Iváncsa!” felkiáltással.

Szerencsére akkora azért még nem volt a hangzavar, hogy ne tudjunk néhány szót váltani a klub első emberével, Baki Imrével. „Hiába búcsúztattuk a Fradit, egyértelműen a Budafok a mérkőzés esélyese. Mátyus János nagyszerű munkát végez a csapattal, ez mind az eredményeken, mind a rivális játékán meglátszik. Számunkra már így is történelmi siker, hogy a legjobb 16 közé jutottunk, innentől bármi történik, büszkék leszünk a szezonunkra.”

Lehetnek is, hiszen az Iváncsa vezeti az NB III, Közép csoportját, így harcban van a feljutásért, igaz, az egyesület első embere elárulta: február végén derül majd ki, beadják-e a licenckérelmet az MLSZ-nek a másodosztályra.

A kezdésre nagyjából 4-500 szurkoló gyűlt össze, nagy részükben pedig megállhatott az ütő, hiszen már a 2. percben gólt szerzett a Budafok – szerencséjükre érvénytelent, mert bár Beke Péter fejese utat talált a hazai kapuba, a játékvezető lökés miatt szabadrúgást ítélt kifelé. Az első negyedóra a vendégeké volt, utána viszont kezdte átvenni az irányítást a Ferencvárost 3–2-es összesítéssel búcsúztató Iváncsa, a lelkesedés pedig a félidő hajrájában vezetést eredményezett:

egy szép akció végén Bányai Péter révén került előnybe a házigazda.

„Na, akkor ezt itt most le is lehet fújni” – hangzott el szünetben az egyöntetű vélemény a hazai szektorban, ám a futballnak van egy olyan sajátossága, hogy két félidőből áll.

Márpedig a második játékrész első pillanatától magukhoz ragadták a kezdeményezést a vendégek, aminek viszonylag korán, már az 55. percben meg is lett az eredménye: egy szögletet követően Jagodics Márk csúsztatott tökéletesen a hazai kapuba. Hősiesen küzdött az alacsonyabb osztályú alakulat, amely több ízben is veszélyt teremtett Gundel-Takács Bence kapuja előtt, újabb találatra azonban nem futotta az erejéből. Aki a név hallatán egyébként felkapta a fejét, joggal tette, a kétméteres, 24 éves kapus ugyanis az ismert műsorvezető, sportriporter és kommentátor, Gundel-Takács Gábor gyermeke.

De vissza a mérkőzéshez, amely bár úgy tűnt, akár hosszabbításba is torkollhat, végül eldőlt a rendes játékidőben: a legutóbbi, Kazincbarcika elleni bajnokin mesterhármast szerző Beke Péter kapott remek labdát az előrehúzódó Jagodicstól a 81. percben, a 11-es pont magasságában lefordult védőjéről, majd védhetetlenül lőtte ki a bal alsó sarkot. A BMTE a hátralévő időben már rutinosan tartotta a labdát és az eredményt, így végül fordított, és bejutott a legjobb nyolc közé.

„Örülök a gólomnak, de a továbbjutásnak még inkább – értékelt a lefújás után lapunknak a mindent eldöntő találatot szerző támadó, majd folytatta. – Korábban Hamburgban futballoztam, amióta pedig visszatértem Magyarországra, és beléptem a felnőtt futball világába, voltak nehézségeim az elmúlt két évben. Most viszont úgy érzem, nagyon jó úton járok, remek csapatban futballozom, nagyszerű a stáb körülöttem, érzem a bizalmat, amit igyekszem jó játékkal meghálálni” – mondta Beke Péter.

Akinek a helyszínen drukkolt szerelme, Illés Viktória is, vagy ahogy talán hazánkban mindenki ismeri, Yamina, akit számtalan elismeréssel, többek között az Év DJ-je díjjal jutalmaztak 2018-ban, 2021-ben, valamint 2022-ben is. „Korábban nem annyira követtem a focit, de amióta együtt vagyunk Petivel, minden meccsén ott vagyok, akkor is, ha reggel hatkor érek haza a munkám miatt. Hóban-fagyban szurkolunk neki a családdal, így van egyfajta közösség-összetartó ereje is.”

Ráadásul szerencsére úgy tűnik, jó hatással vagyok rá, mert nagyszerű formában futballozik az utóbbi időben, ha ehhez az is hozzájárul, hogy én is drukkolok neki a lelátón, az nekem mindennél többet ér

– mondta az Indexnek a lemezlovas.

A győztes szakvezető, Mátyus János így értékelte a látottakat. „Közhely talán, de egy tipikus kupacsatát láthattunk. Nem kezdtünk rosszul, de a félidő második felétől a hazaiak teljesen ránk erőltették az akaratukat. Ez nem volt túl hízelgő ránk nézve, főleg azok után, hogy a vezetést is megszerezték, ráadásul megérdemelten, igazolva, hogy nem véletlenül ejtették ki a Ferencvárost. Szünetben aztán volt egy kis taktikai változtatás, pár lelkesítő szó és három csere, amelyeknek köszönhetően talán nem túlzás azt mondanom, megérdemelten fordítottunk és jutottunk tovább.”

A BMTE várhatja tehát a csütörtök esti sorsolást, ahol vélhetően már élvonalbeli alakulat testén keresztül vezethet a budafokiak útja a legjobb négy közé. És ha már út:

riportunkat zárjuk egy lelkes nyíregyházi fanatikus megemlítésével, aki Szabolcsból szelte át a fél országot, hogy találkozhasson a Spartacus korábbi mesterével, Mátyus Jánossal.

Megérte, hiszen összejött a „randevú”, sőt még egy közös kép is sikerült. Aki természetesen Mátyus miatt a Budafoknak szurkolt, így dupla lehetett az öröme – talán még a nagyjából ötórás hazautat is könnyebben viselte.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)