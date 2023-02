Dárdai Márton a kezdőbe, a Hertha a győztes útra talált vissza. A fővárosi együttes sorozatban négy bajnoki vereség után fogadta a Borussia Mönchengladbachot, és a német–magyar középhátvéd bődületesen nagy góljának is köszönhetően 4–1-re legyőzte a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 20. fordulójában a vendégcsapatot.

Egy ideje pedzegette a német sportsajtó, hogy Fredi Bobic sportigazgató két héttel ezelőtti távozása utat nyithat a Hertha Berlin kezdőcsapata felé a német U-válogatott Dárdai Márton számára. A pocsék évkezdés – négy bajnokin négy vereség, 13 kapott és mindössze egy rúgott gól – pedig szintén arra utalt, váltásra lehet szükség a fővárosiak védelmében.

Nos, a 61-szeres válogatott Dárdai Pál középső fia augusztus óta először ott volt a Hertha kezdőjében (a Borussia Dortmundtól 1–0-ra kaptak ki a berliniek akkor), de a visszatérés nem indult jól, hiszen a Borussia Mönchengladbach már a 17. percben megszerezte a vezetést Nico Elvedi találatával (0–1). A kapott góltól azonban nem zuhantak össze a kék-fehérek, s viszonylag gyorsan, a 30. percben Jessic Nhankam zicceréből egyenlítettek, így szünetben 1–1 állt az eredményjelzőn.

A második játékrészben aztán jött Dárdai Márton nagy pillanata: a német U21-es válogatott hátvéd jó 25 méterről, enyhén balról bombázott a hosszú felsőbe úgy, hogy a visszafelé pörgő, igencsak szitáló labda a keresztléc aljáról vágódott a hálóba (2–1). Ez volt pályafutása első Bundesliga-gólja – igen emlékezetesre sikeredett.

Arra azonban még jó 40 percig várni kellett, hogy kiderüljön, három pontot is ér-e majd a kiesés elől menekülő csapatnak. Végül így lett, a Mönchengladbach ugyan mezőnyfölényben futballozta végig a második félidőt, nemhogy egyenlíteni nem tudott, a hosszabbításban még újabb gólt is kapott (3–1). Sőt, a 96. percben kiharcolt Dodi Lukebakio-büntetővel a kiütéses siker is összejött a házigazdának (4–1).

A helyzet annyiból faramuci, hogy német sajtóhírek szerint a Herthát irányító Sandro Schwarz ultimátumot kapott a berlini vezetőségtől, s amennyiben nem tudott volna vasárnap nyerni a csapata, úgy megköszönték volna neki a munkát a pocsék tavaszi rajt miatt (négyből négy vereség a Gladbach elleni meccset megelőzően). A fogadóirodák pedig ebben az esetben épp a győztes gólt szerző Dárdai Márton édesapját, az együttest már kétszer is irányító Dárdai Pált jelölték meg fő esélyesként a kispadra.

Egyelőre a fiú nagy pillanatának örülhetett a mérkőzést a helyszínen megtekintő apa, saját – esetleges – visszatérése a klubhoz odébb van.

Hertha Berlin–Borussia Mönchengladbach 4–1 (Ngankam 30., Dárdai M. 52., Scherhant 91., Lukebakio 96. – 11-esből, ill. Elvedi 17.)

