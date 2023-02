A sztáredző kiakadt, össze kellett varrni a világ legértékesebb focistájának szemöldökét

Sir Alex Ferguson nevét aligha kell egy sportszerető embernek bemutatni, a futball történetének legnagyobb trófeahalmozó edzőjeként évtizedekig megkerülhetetlen alakja volt a sportágnak, rendkívüli sikerrel övezett karrierjéről itt írtunk bővebben.

David Beckham nevét pedig még azok is ismerik, akik egyébként a labdarúgással nem foglalkoznak, hiszen bár minden idők egyik legpazarabb rúgótechnikájú játékosa volt, celebként legalább annyira ismert lett – kezdetben felesége, a Spice Girlsből ismert Victoria, majd saját jogán.

A felek Manchester Unitednél töltött együttműködéséből a kilencvenes évek második felétől kezdve hat bajnoki cím, két FA-kupa, Bajnokok Ligája-győzelem, európai Szuperkupa és Interkontinentális Kupa jött össze, de egy végzetes napon külön utakra terelődött karrierjük.

Ez a sorsfordító pillanat pedig 2003. február 15-én, vagyis napra pontosan húsz évvel ezelőtt jött el.

A 2002-es világbajnokságra sérüléséből éppen felépülő angol középpályás az új idény elején újra maródivá vált, és számos meccsről kiválni kényszerült. Az év végére jó formába lendült azért, december 28-án visszakerült a kezdőbe, amit egy-egy góllal és gólpasszal hálált meg, a bajnokságban lassan rajtoló csapat két vereség után győzelmi szériába kezdett, Beckham négy meccsen öt (2+3) gólból vette ki a részét, majd jött még két bajnoki győzelem, mielőtt a City ellen ikszelt a csapat, amikor elérkezett az Arsenal elleni FA-kupa-nyolcaddöntő.

Az összecsapást Edu és Wiltord góljával 2–0-ra megnyerte az Old Traffordon a bajnokságban és kupában is címvédő londoni együttes, Beckhamet a 83. percben cserélte le Ferguson, majd jött a végzetes pillanat, a meccs utáni öltözői beszélgetés.

Azt nagyjából mindenki tudja, hogy Ferguson híres volt erőteljes személyiségéről és arról, hogy bárkinek a haját leüvöltötte, legyen ez akár a nem sokkal korábban a világ legjobban fizetett játékosává tett Beckham. Akkor viszont túl messzire ment.

ingerültségében egy stoplist vágott játékosához, akit a szeme felett talált el, éamit több öltéssel kellett összevarrni.

„Éppen vettem le a cipőm, amikor beviharzott, ingerült volt, de nem állt szándékában sérülést okozni Beckhamnek. Gyakran dobálózott az öltözőben, de aznap egy stoplist vágott a játékoshoz, akivel beszélt” – idézte fel később a történteket Mikael Silvestre, az együttes akkori védője.

Repült a cipő Beckham feje felé, közben pedig alig néhány centire került el engem. Hihetetlen volt

– mondta ezt egy szintén jóval későbbi interjúban az ugyancsak klublegenda Ryan Giggs, aki szerint Ferguson ugyanakkor mindig tudta, hogyan hozza ki mindenkiből a legjobbat, legyen ez egy ölelés vagy egy ráordítás az adott helyzet függvényében. A remek walesi szélső ugyanebben az interjúban azt is feltárta, hogy a skót tréner rengeteg kiabálása ellenére még mindig inkább saját édesanyja kritikájától tartott egy-egy mérkőzést követően…

Ami a folytatást illeti, az idény végén a Manchester United végül újra bajnok lett, Beckham 11 góllal és 12 gólpasszal zárt, de így sem volt visszaút.

az angol válogatott akkori (2000–2006) csapatkapitánya nyáron a Real Madridhoz igazolt, ahol négy éve alatt több mint 600 millió dollárral ugrottak meg a merchandise-bevételek – elsősorban neki köszönhetően.

Bár a szakmai munka nem folytatódott, kettejük viszonya nem mérgesedett el, jól látható ez a néhány évvel ezelőtt készült fenti képünkön, amikor is az 1999-es BL-győzelem emlékmeccsén találkoztak.

(Borítókép: Tom Purslow / Manchester United via Getty Images)