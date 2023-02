Tavaly lett kispesti, mostantól pedig már magyar is

A kispesti klub honlapjának pénteki tájékoztatása szerint a Mitrovic család – a középpályáson kívül felesége és két gyermeke – az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal egyik különtermében tette le a magyar állampolgársági esküt.

A 36 éves futballista 2010 nyarán érkezett először Magyarországra, és időközben megfordult ugyan hat ország hét klubjában, 2019 nyara óta ismét az OTP Bank Ligában szerepel. Mitrovic immár nyolc éve futballozik hazánkban, amelyet családjával együtt egyértelműen az otthonának tart.

„Nagyon boldog vagyok, és nem csak én, hanem az egész családom – kezdte Nikola Mitrovic az eskütételt követően. – Magyarország és Budapest a másik otthonunk, itthon érzem magam, mintha itt születtem volna, ezért is vagyunk boldogok, hogy megkaptuk a magyar állampolgárságot. Több országban is megfordultunk, játszottam Izraelben, Lengyelországban, Oroszországban, Kínában, de mindig is vissza akartunk térni Magyarországra. Házat is vettünk Budapesten, hiszen ez az otthonunk. Mindkét gyermekem évek óta itt él, a fiam itt is jár iskolába, rengeteg barátunk van Budapesten, kedvelem az országot és az embereket. Ezért is szerettük volna megkapni a magyar állampolgárságot, örülünk, hogy erre most sor kerülhetett. Szeretnénk, ha a gyermekeink itt nőnének fel, ha majd visszavonulok, akkor örömmel maradnék a futball közelében, és szívesen dolgoznék Magyarországon. Ami pedig a magyar nyelvet illeti, be kell valljam, nem könnyű feladat, érteni mindent értünk, a beszédet kell még tovább gyakorolni. A kisfiam remekül beszél magyarul, a lányom is ügyes, a feleségemnek és nekem pedig az a következő feladatunk, hogy tökéletesítsük a tudásunkat.”

Mitrovic a Budapest Honvéd hatodik olyan játékosa, aki kispesti időszakában lett magyar állampolgár. Korábban Tomás Tujvel, Uzoma Eke, Ivan Lovric, Djordje Kamber és Holender Filip vált honfitársunkká.