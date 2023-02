A Vasasnak ötödször is kapuba kellett találnia a 2–2-es döntetlenhez

A sereghajtó Vasas hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott az idén továbbra is veretlen Kisvárdával a labdarúgó NB I 21. fordulójának szombati játéknapján. Vasastól két találatot is visszavontak szabálytalanság miatt, ráadásul a Kisvárda egyik találata is öngól volt, így összességében ötször kellett kapuba találjanak az angyalföldiek, hogy legalább az egyik pontot megszerezzék...