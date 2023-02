Küzdelmes, de nem túl sok valódi helyzetet tartogató első félidőt hozott a madridi derbi Spanyolországban. A Real érezhető mezőnyfölényben játszott, s a kapura is veszélyesebb volt az Atléticónál, ám akkora különbség egyáltalán nem volt a két csapat teljesítményében, mint amiről a tabella árulkodott 22 forduló után: tízpontnyi.

Hiába a cserék, Diego Simeone csapatától a második félidőben sem futotta sokkal többre a szervezett, kemény védekezésnél és egy-egy kontránál. Igaz, Yannick Carrasco és Antoine Griezmann összjátéka után a 61. percben így is előnybe kerülhettek volna az idényben igen hullámzóan teljesítő „matracosok”.

A 64. percben aztán megpecsételődni látszott a vendégek sorsa, Ángel Correa ugyanis azonnali piros lapot kapott. Az argentin csatár kétségtelenül hozzáért a háta mögött megtámaszkodó Antonio Rüdiger felsőtestéhez könyékkel, de a német válogatott védő alakítása is kellett alighanem ahhoz, hogy kiállítás legyen a dologból.

Beszédes, hogy a meccs után az Atlético irányába való elfogultsággal az elmúlt években már aligha vádolható Thibaut Courtois is csak annyit tudott mondani az esetről, a játékvezetőknek kell tudniuk, mit miért csinálnak...

Ám az Atlético nemhogy nem omlott össze, Griezmann szabadrúgása után José María Giménez csaknem tökéletesen megcsúsztatott labdájával megszerezte a vezetést a hajrá kezdetén (0–1).

Ez azonban a sikerhez nem volt elég: a 85. percben ugyanis a csereként beállt Álvaro Rodríguez – szintén fejjel – egyenlített (1–1), így pedig megmentette a Realt attól a blamától, hogy több mint 30 percet emberelőnyben futballozva kikapjon városi riválisától.

Az uruguayi tinit rögvest megválasztották a meccs emberének is a La Ligánál. Ez volt az első meccse a felnőttcsapat színeiben a Santiago Bérnabeu Stadionban – a bajnokságban egyébként is csak egyszer, a múlt heti, Osasunában megvívott meccsen kapott bizonyítási lehetőséget, mindössze három percet. Igaz, egy gólpasszhoz az is elég volt neki idegenben...

A két madridi gigász döntetlenjének alighanem Barcelonában örülnek a legjobban: a katalánok első számú üldözőjének számító Real így ugyanis a forduló végére ismét tízpontos hátrányba kerülhet...

LABDARÚGÁS

SPANYOLORSZÁG, LA LIGA

23. forduló

Real Madrid–Atlético Madrid 1–1 (Á. Rodríguez 85., ill. J. Giménez 78.)

(Borítókép: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images)