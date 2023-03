David De Gea has now kept 181 clean sheets for Manchester United, that’s more than any other goalkeeper in the club’s history:



🥇 David De Gea - 181

🥈 Peter Schmeichel - 180

🥉 Alex Stepney - 175



