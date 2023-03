„Nagyjából az történt, amire számítottunk. Védekezésben megvoltunk, nagyon kár ezért a két gólért, különösen a másodikért, ami elkerülhető lett volna. A labda nem volt túl sokat nálunk, de tudtuk, hogy így lesz, most is megvolt az a két helyzet, ami kicsit változtathatott volna a mérkőzésen, de sajnos ez most nem ment be. Lehet még egy kicsit bátrabban játszani, azért láttuk, hogy sebezhető a Leverkusen is, volt lehetőségünk nekünk is. Otthon ezeket ki kell használni” – kezdte értékelését Botka Endre a mérkőzést követően.

Az együttes válogatott védője nagyon szomorú volt amiatt, hogy a visszavágót ki kell hagynia sárga lapos figyelmeztetés miatt, ráadásul egy buta hibának érzi, abban a másodpercben nem tudott elmondása szerint jó döntést hozni.

S hogy van-e esély a visszavágón?

„Van annyi a csapatban, hogy megfordítsuk ezt.”

Felvetettük, hogy a mérkőzés végére fáradni látszott a magyar bajnok.

Igen, főleg azért, mert a labda sokkal többet volt az ellenfélnél, ezért többet futottunk, jól járatták a labdát egyik oldalról a másikra, ez sokat kivett a játékosokból, talán ez érződött az utolsó tíz percben – felelte az Indexnek Botka Endre, akit arról is faggattunk, az első vagy az utolsó tíz percet bánja-e jobban: – Az utolsót, mindenképpen.

Végül az őket végig buzdító szurkolókra is kitért: „Most is nagyon sokat segített a csapaton, hogy ilyen támogatásban volt részünk, egész végig lehetett hallani a szurkolást, ez nagyon sok erőt adott, és bízom benne, hogy otthon is telt ház lesz, és ki tudjuk szolgálni őket.”

A leverkuseni találkozón két elkerülhető gólt kapott az együttes, Dibusz Dénes többször is hangsúlyozta, mennyire rossz eredmény született, de azt is, hogy voltak olyan részei a meccsnek, amire lehet építeni a visszavágón.

„A két gólon kívül kaput eltaláló lövésük nem volt, talán még egy-egy helyzetfélét lehetne mondani, de igazából a második félidőben nem volt benne az újabb gól. Erősen kezdtek, ott ránk erőltették az akaratukat, de a félidő közepétől egy teljesen kiegyenlített meccset láthattak a nézők. Benne volt a meccsben, hogy egyenlíteni tudunk. Nem volt túl sok helyzet, látszott, hogy mindkét csapat a biztonságot is szem előtt tartotta, látszott, hogy ez az 1–0 mindkét csapat számára olyan eredmény, ami nem túl rossz. Emiatt talán kicsit kivárásra alapuló játék volt a második félidőben, sajnos a vége felé volt egy remek szabadrúgásuk, a kipattanót pedig befejelték.

Így ez a 2–0-s eredmény nyilván nagyon rossz az egész párharcot tekintve, de a játékban lehetett pozitívumokat találni, lesz mire építeni a visszavágón. Meg kell próbálni otthon egy remek hangulatú meccsen kiharcolni a továbbjutást.”

A magyar kapus remek, de talán elkerülhető lövésnek vélte a leverkuseni vezető gólt, a visszavágón kicsit több figyelemmel az ilyenek elkerülhetők.

De ha már figyelem, a második találat előtt még inkább kellett volna.

Ezek a rögzített helyzetek olyanok, amikre fel lehet készülni, sajnos ott tényleg elaludtunk, nem reagáltunk a kipattanó labdára, ki kell elemeznünk a hibát. Nagyon fájó, hogy egy ilyen góllal alakult ki ez a számunkra nagyon rossz végeredmény. Úgy vélem, a kétgólos vereség nem volt benne a mai találkozóban, de arra lehet építeni, hogy felvettük a versenyt, nekünk is voltak lehetőségeink, bízunk benne, hogy hazai pályán még jobban tudunk játszani, és a mi javunkra dőlhetnek el a nüanszok

– mondta Dibusz az Index kérdésére.

Végül Vécsei Bálint válaszolt az újságírók kérdéseire. Eléggé idegesítőnek nevezte a kétgólos vereség tényét, és többször is hangsúlyozta, hogy még bátrabb játékra lesz szükség a visszavágón.

„Megvoltak a lehetőségeink, az első félidőben kapufánk is volt. Készültünk arra, hogy kevesebbet lesz nálunk a labda, de azért lehetett volna még bátrabban játszani. Amikor felvállaltuk a játékot, akkor ki tudtunk jönni a nyomás alól is. Idegesítő, mert egy szorosabb eredménnyel jobb lenne készülni a visszavágóra, de ez ilyen nüanszokon múlik, minthogy a kapufánál ők reagáltak gyorsabban. A második meccsen meg szeretnénk szerezni a vezetést, hogy nyílt legyen a párharc” – mondta az első félidőben egy fölé szálló lövéssel maga is próbálkozó középpályás, aki kis híján gólpasszt adott Kristoffer Zachariassennek.

„Dühítő az eredmény, mert még a végén is voltak lehetőségeink, és ha 2–1-gyel utazunk haza, jobb helyzetből indulhatott volna a visszavágó. Megismertük az ellenfelet, láttuk, hogy nem egy verhetetlen együttes, voltak helyzeteink, úgyhogy látok esélyt arra, hogy nyílt legyen a párharc, ha szerzünk hamar egy gólt. Bátrabban, magasabban kell védekezni, és nyomás alá helyezni őket” – tette hozzá.

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, alapvetően elégedett volt a Ferencváros játékával, de az Európa-liga nyolcaddöntőjében kapott két gólt nagyon sajnálta.

Tudtam, hogy jó csapat lesz az ellenfelünk. Az első percek után magunkhoz kellett térni, ez sikerült is. Sajnos két olyan gólt kaptunk, aminek nem kellett volna megtörténnie, de a 2–0 az 2–0.

Az orosz szakember az MTI érdeklődésére kifejtette, csapata játékával és hozzáállásával összességében elégedett, a második félidőben voltak jó támadásaik. A szünetben arra hívta fel tanítványai figyelmét, hogy gyors csapat a Leverkusen, ezért ne adjanak neki területet, labdaszerzés után viszont bátran próbáljanak meg kontrákat vezetni.

„SZURKOLÓINK MOST IS REMEK HANGULATOT TEREMTETTEK, DE OTTHON A BIZTATÁSUK MAJD MÉG JOBBAN ÉREZTETI MAJD HATÁSÁT.”

Spanyol kollégája, Xabi Alonso szerint megkönnyebbülést jelentett számára a második találat, mert így a Leverkusen nyugodtabban utazhat a magyar fővárosba.

„Intenzív mérkőzés volt, melyen jó ellenféllel volt dolgunk. A Ferencváros nem sok helyet hagyott nekünk, ezért is volt fontos az első gól. Nem volt fantasztikus a teljesítményünk, de így is kicsit nyugodtabban utazhatunk Budapestre” – értékelt a játékosként a spanyol válogatottal világ- és kétszeres Európa-bajnok tréner, aki hozzátette, a visszavágón még jobb játékot vár a csapatától.

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Bayer Leverkusen (német)–Ferencváros 2–0 (1–0)

Leverkusen, BayArena. 25 001 néző. V.: Massa (olasz)

Leverkusen: Hrádecky – Kossounou, Tah, Tapsoba – J. Frimpong, Amiri, Demirbay, Hincapié – M. Diaby (Hlozek, 71.), Azmun (Adli, 60.), Wirtz (Schick, 89.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Ferencváros: Dibusz – Botka (Wingo, 87.), Knoester, Abena, Civic – Vécsei, Esiti – A. Traoré (Frederiksen, 87.), Zachariassen, Marquinhos (Gojak, 78.) – R. Mmaee. Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov

Gólszerző: Demirbay (10.), Tapsoba (86.)

A többi párharcban

Union Berlin (német)–Union Saint-Gilloise (belga) 3–3 (1–1)

gól: Juranovic (42.), Knoche (69.), Michel (89.), illetve Boniface (28., 72.), Vertessen (58.)

Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) 2–2 (1–1)

gól: Goncalo Inacio (35.), Paulinho (55.), illetve Saliba (22.), Morita (62., öngól)

AS Roma (olasz)–Real Sociedad (spanyol) 2–0 (1–0)

gól: El Shaarawy (13.), Kumbulla (87.)

Sevilla (spanyol)–Fenerbahce (török) 2–0 (0–0)

gól: Jordan (56.), Lamela (85.)

Juventus (olasz)–Freiburg (német) 1–0 (0–0)

gól: Di María (53.)

Manchester United (angol)–Real Betis (spanyol) 4–1 (1–1)

gól: Rashford (6.), Antony (52.), Fernandes (58.), Weghorst (82.), illetve Perez (32.)

Sahtar Donyeck (ukrán)–Feyenoord (holland) 1–1 (0–0)

gól: Rakickij (78.), illetve Bullaude (88.)

(Borítókép: A ferencvárosi Botka Endre és Florian Wirtz, a német csapat játékosa a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében játszott Bayer Leverkusen–Ferencváros első mérkőzésen a leverkuseni BayArenában 2023. március 9-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)